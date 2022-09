Capitan Acciaio arriva a Trapani per insegnare il valore della differenziata

28/09/2022 00:00:00

Il conto alla rovescia per la seconda parte del tour è iniziato: dal 29 settembre all’1 ottobre Capitan Acciaio sarà a Trapani, in Piazza Vittorio Emanuele, per invitare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo degli imballaggi in acciaio.

La città siciliana è la nuova tappa del tour itinerante del supereroe, organizzato da RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio che fa parte del Sistema CONAI. Nel corso delle tre giornate in Piazza Vittorio Emanuele, Capitan Acciaio dimostrerà concretamente che, grazie al riciclo, tutti gli imballaggi in acciaio (come barattoli, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi corona e chiusure) possono tornare a nuova vita sotto forma di nuovi prodotti, spiegando ai cittadini quanto sia importante conferirli correttamente attraverso la raccolta differenziata.

“Queste giornate di sensibilizzazione sono uno strumento molto utile per informare i cittadini sulla ‘convenienza ambientale’ del corretto conferimento degli imballaggi in acciaio, protagonisti di un percorso circolare virtuoso e senza fine - commenta Roccandrea Iascone, Responsabile Comunicazione del Consorzio RICREA –. L’acciaio infatti è un metallo che si ricicla al 100% all’infinito: da materia prima a imballaggio, a rifiuto differenziato, raccolto e avviato al riciclo, gli imballaggi in acciaio possono trasformarsi in nuovi manufatti come binari ferroviari, bulloni o arredi urbani”.

Dal 29 settembre all’1 ottobre in Piazza Vittorio Emanuele, saranno proposte molte attività sia per bambini che per adulti: laboratori ludico-creativi, quiz e giochi per avvicinare al riuso creativo degli imballaggi in acciaio e mettere alla prova la propria cultura sulle buone pratiche di raccolta differenziata.

E in occasione del tour Capitan Acciaio, RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio, uno dei sei consorzi di filiera che compongono il Sistema CONAI, premierà il Comune di Trapani e i protagonisti della filiera della raccolta differenziata per l’impegno nella raccolta degli imballaggi in acciaio e per i risultati raggiunti. Saranno presenti Roccandrea Iascone, Responsabile Comunicazione del Consorzio RICREA, Giacomo Tranchida, Sindaco del Comune di Trapani, Antonio Marco Romano, Assessore del Comune di Trapani, Giovanni Picone, Responsabile Operativo Servizi di

Formula Ambiente, Vincenzo Guadagnuolo, Direttore Generale Acciaierie di Sicilia, Antonio Spanò, Amministratore Unico Sarco e Nino Salerno, Presidente di Salerno Packaging.

In Italia nel 2021 la quota pro-capite di imballaggi in acciaio raccolti è stata in media di 4,4 Kg: un risultato favorito dal crescente utilizzo di contenitori per uso domestico, ma anche una conferma che il sistema di raccolta e riciclo è ben collaudato. Il tasso di riciclo sull’immesso al consumo si attesta su valori ampiamente superiori all’obiettivo europeo fissato al 70% per il 2025. Nell’ultimo anno sono state avviate al riciclo 390.000 tonnellate di imballaggi in acciaio (sufficienti per realizzare circa 3.900 km di binari ferroviari).