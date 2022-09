Elezioni a Marsala, le bacchettate di Lo Curto e Pellegrino a Grillo

29/09/2022 22:00:00

La notte dei lunghi coltelli. È un fatto storico accaduto nella Germania Nazista tra il 30 giugno e il 1º luglio 1934: Hitler con l'accordo di Göring e Himmler, diede l'ordine di effettuare la sanguinosa epurazione degli elementi più radicali del partito, Röhm e i fautori della cosiddetta "seconda rivoluzione"; arginava nello stesso tempo l'opposizione di destra.

L'episodio si è rammentato allorquando nelle tenebre del 27 settembre passato, si palesavano i risultati elettorali per l'Ars nel collegio dell'ex provincia di Trapani. I protagonisti del terzo Reich sono difficili da accomunare con quelli di oggi ma non impossibile, si lascia al lettore l'esercizio, ovviamente, se lo ritiene utile. Marsala aveva due deputati uscenti, ma ricandidati, la Lo Curto e Pellegrino. I due hanno sostenuto l'ascesa di Grillo al quartiere spagnolo di Capo Boeo, con più di seimila voti.

L'avvocato è stato rieletto la dott.ssa no. Entrambi bacchettano, si aggiunge giustamente, il sindaco, perché con gran parte della giunta e consiglio comunale ha sostenuto Sturiano, senza nemmeno comunicarlo, tra l'altro in una lista considerata minore e alla fine neanche il più votato.

Il primo cittadino ha mietuto una vittima, la Lo Curto. Premessa: siamo distanti anni luce politicamente, ma indubitabile fosse una risorsa per la città e la scorsa legislatura lo ha confermato, raffinata culturalmente e spessore politico notevole, il sindaco ha giocato malissimo la sua fiche e le conseguenze le pagherà Marsala, lui probabilmente ha trovato l'uomo che lo garantirà a sala delle Lapidi. E non sarà Coppola, anche lui fedele di Pellegrino, a preoccuparlo. Divertente dall'ex sostenitore di Giammarinaro la sua, testuale, considerazione politica: "Forse se avessimo avuto una vera classe dirigente capace di andare oltre gli schemi, ciò si sarebbe realizzato: riconfermare due deputati. Bisognerebbe pensare ad una nuova fase della politica, che sia il mix migliore tra una classe dirigente moderna, giovane e dinamica e la sintesi della parte migliore oggi attivamente presente".

Come se lui nell'ultimo quarto di secolo sia stato su Saturno e non tra i banchi comunali e provinciali e quindi classe dirigente, e oggi dovrebbe essere: "la sintesi della parte migliore, oggi attivamente presente". Da Orso d'argento per la migliore interpretazione "comica". La notte dei lunghi coltelli si è consumata, ma in politica la resurrezione è fattibile.

Vittorio Alfieri