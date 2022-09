ASP Trapani, dal 1 ottobre al via settimana dell’allattamento al seno

29/09/2022 16:00:00

Dal 1 ottobre al via settimana dell’allattamento al seno, le iniziative dell’Asp di Trapani. Usato come nutrimento unico, l’allattamento al seno materno costituisce la fondamentale fonte di nutrimento per i bambini nei primi 6 mesi di vita.

Obiettivo della settimana dell’allattamento materno dal 1al 7 ottobre 2022 è sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza e il valore dell’allattamento al seno, come azione di prevenzione semplice, economica ed efficace che soddisfa per intero i bisogni nutrizionali del bambino nei primi sei mesi, rinforza il legame affettivo tra madre e figlio, e in più ha effetti benefici per la mamma, provati da evidenze scientifiche.

L’Asp di Trapani, che aderisce alla campagna di comunicazione dell’assessorato regionale alla Salute, promuove l’allattamento al seno in collaborazione con la Prefettura e tutte le realtà istituzionali, amministrative e professionali di settore, le associazioni di volontariato, i club service del territorio per promuovere e sostenere l’allattamento, priorità di salute pubblica nell’ambito materno infantile.

Tra le iniziative previste nell’ambito della settimana dedicata all’allattamento materno, in particolare, sabato 1 ottobre, si svolgerà un convegno, “Agorà, la via Lattea”, al quale parteciperanno il commissario straordinario Vincenzo Spera, il prefetto, Filippina Cocuzza, Laura Giambanco e Simo na La Placa, rispettivamente responsabile UOC di Ginecologia-Ostetricia e UOC di Neonatologia e TIN dell’ospedale S. Antonio Abate di Trapani, che hanno curato l’organizzazione dell’evento, Salvatore Incandela, Segretario Regionale AOGOI.

L’idea nasce dalla necessità di sensibilizzare tutta la popolazione e richiamare l’attenzione sul tema dell’allattamento materno in un’ottica multidisciplinare con il coinvolgimento diretto del sistema sanitario e dell’intera comunità sociale.

Nell’ambito della manifestazione, che si svolgerà nella Sala di Rappresentanza della Prefettura di Trapani, Piazza Vittorio Veneto, 1, alle 10, sono previsti Spazi Espositivi e Prove Pratiche di allattamento, Manovre di disostruzione pediatrica.