Favignana, l'appello della presidente del Consiglio Comunale Emanuela Serra all'ARS

29/09/2022 09:28:00

Desidero esprimere un augurio di buon lavoro a tutti i deputati eletti nella provincia di Trapani in questa tornata elettorale.

"Archiviata la competizione elettorale, adesso è necessario che tutte le forze politiche, il nuovo governo regionale e quello nazionale intervengano e prendano a cuore realmente i bisogni delle nostre comunità.

Ci troviamo per l’ennesima volta, alla fine di una stagione turistica a dover rivendicare qualcosa che ci spetta di diritto ovvero il diritto alla mobilità - dichiara Emanuela Serra, Presidente consiglio comunale di Favignana - Tra pochissimi giorni, a partire dal 1 ottobre, le isole minori si ritroveranno un taglio netto sulle corse giornaliere, sia dei mezzi veloci che delle navi, e tutto ciò impedirà o complichera' ancora di piu il diritto/esigenza di muoversi a quanti per lavoro, studio, bisogni e necessità varie devono recarsi sulla terraferma.

Confido in un immediato intervento e nella risoluzione veloce delle problematiche legate ai trasporti marittimi che in queste ore preoccupa e non poco tutte le amministrazioni e le comunità delle isole minori siciliane.

Nell'anticipare che prossimamente, come richiesto dai Consiglieri Comunali sarà convocata una seduta straordinaria del Consiglio Comunale delle Isole Egadi proprio su questo tema, auspico che finalmente si trovi una soluzione definitiva a questo annoso problema che annualmente si ripete, al fine che gli abitanti delle isole minori siciliane ed i miei concittadini delle Isole Egadi possano vivere serenamente e nel pieno diritto alla mobilità".

Emanuela Serra