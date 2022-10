Marsala, in contrada Spagnola si tolgono i rifiuti solo dove passa la processione

03/10/2022 12:00:00

Continuano le segnalazioni di rifiuti abbandonati a Marsala. La città, sia al centro che nelle periferie, è una discarica a cielo aperto.

L'ultima segnalazione arriva dal nostro lettore Francesco, che si rivolge con la sua lettera al sindaco di Marsala Massimo Grillo e ci invia le foto di contrada Spagnola, dove abita, segnalando il fatto che, in questi giorni si è pulito dove la processione, invece, nelle zone adiecenti, dove non passa, i rifiuti sono rimasti, senza che le squadre addette alla pulizia siano intervenute.

"Figli di un Dio minore - scrive Francesco - . Sì, questo siamo noi che non abitiamo lungo il percorso della processione della parrocchia di Spagnola. In questi giorni efficientissime squadre hanno pulito, raccolto ogni pezzo di plastica, decespugliato perfino i giardini lungo il percorso. Ma nelle strade adiacenti non “visitate” dal percorso giacciono abbandonate da mesi, nonostante le innumerevoli segnalazioni a tutti gli organi competenti, rifiuti di ogni genere. In una di queste vie abito io: mi chiedo, fermo restando l’inciviltà di alcuni che abitano nella zona, cosa devo fare per un minimo di decoro e di sicurezza del posto dove abito? Le foto risalgono ad alcuni giorni fa, oggi la situazione è notevolmente peggiorata".

