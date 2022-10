Oscar Green 2022 di Coldiretti. Oggi la finale alle saline di Marsala

06/10/2022 08:33:00

Anche quest’anno circa cento partecipanti siciliani al concorso Oscar Green di Coldiretti Giovani Impresa, hanno dimostrato quanto sia importante l’agricoltura. La finale regionale del premio si svolgerà a Marsala oggi, giovedì 6 ottobre, alle 16.00 alle saline Ettore e Infersa.

"È un'edizione speciale - commenta Massimo Piacentino, delegato Coldiretti Giovani Impresa Sicilia - dove il filo conduttore oltre alla salvaguardia dell'ambiente e la biodiversità è la determinazione di under 40 che vogliono rimanere nella nostra Regione e valorizzarla. Abbiamo avuto una grande partecipazione e questo fa comprendere quanto sia determinante il settore agricolo per la Sicilia come dimostra la folta presenza nei mercati Campagna Amica. I giovani sono impegnati nella produzione di alta qualità per contribuire allo sviluppo economico dell’Isola".

Sei le categorie. “Energie per il futuro e sostenibilità” premia quelle imprese che lavorano e producono in modo ecosostenibile, che tutelano, valorizzano, recuperano e rispondono ai principi di economia circolare e alla chimica verde, riducendo al minimo la produzione di rifiuti, risparmiando e producendo energia nel rispetto dell’ambiente. “Impresa Digitale” è per progetti di aziende agroalimentari che coniugano tradizione e innovazione attraverso l’applicazione di nuove tecnologie come leva per garantire maggiore competitività all’agroalimentare, anche attraverso nuove modalità di comunicazione e vendita come l’e-commerce e il web marketing.

La categoria “Campagna Amica” promuove e valorizza i prodotti Made in Italy attraverso la realizzazione di nuove forme di vendita e di consumo volte a favorire l’incontro tra impresa e cittadini. Il territorio è il fulcro della categoria “Custodi d’Italia” che premia le aziende che contribuiscono al presidio delle aree più marginali e più difficili. La categoria “Fare Filiera” riguarda progetti promossi nell’ambito di partenariati variegati, come per esempio l’artigianato tradizionale e mondo digitale, arrivando fino agli ambiti del turismo, del design e di ricerca accademica. “Coltiviamo solidarietà” premia infine le iniziative volte a rispondere a bisogni della persona e della collettività, grazie alla capacità di trasformare idee innovative in servizi e prodotti destinati a soddisfare esigenze generali e al tempo stesso creare valore economico e, soprattutto, etico e sociale.