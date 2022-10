Meteo nel Trapanese, torna il bel tempo oggi e lunedì 

16/10/2022 07:00:00

Le previsoni meteo di oggi nel Trapanese prevedono cielo in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata, non sono previste piogge.

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3903m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

LUNEDI': l'anticiclone si rafforza sul Mediterraneo e concede una nuova Ottobrata all'Italia fatta di stabilità e temperature sopra media. Sulle nostre regioni dunque sarà un avvio di sole prevalente eccetto per una variabilità sulla Sicilia con qualche breve fenomeno pomeridiano non escluso sulle interne. Temperature in lieve aumento, ventilazione debole con qualche rinforzo da ENE.