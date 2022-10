Trapani, Polizia e Avis insieme per la campagna di sensibilizzazione alla donazione

21/10/2022 20:00:00

“Esserci sempre”, stare al fianco dei cittadini. Così la Polizia di Stato interpreta ogni giorno la proprio missione. In quest’ottica, il prossimo 22 ottobre, avrà avvio una campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue mediante l’autoemoteca dell’AVIS comunale di Trapani, con il supporto della Direzione del Centro Trasfusionale di Trapani.

La giornata di raccolta, che si svolgerà in Piazza Vittorio Veneto, vedrà gli uomini e le donne della Polizia di Stato, ma anche i propri familiari, porgere il braccio al prossimo, “donando vita” a coloro che solo attraverso una trasfusione di sangue possono continuare a vivere. La recente ed ancora attuale crisi pandemica ha determinato, tra le conseguenze collaterali, una sostanziale diminuzione delle donazioni di sangue. La situazione in Sicilia, così come su tutto il territorio nazionale, è molto critica, le donazioni sono in calo e molti interventi rischiano di essere sospesi.

La realizzazione della campagna di sensibilizzazione è curata dal Dirigente dell’Ufficio Sanitario Provinciale Primo Dirigente della Polizia di Stato Dott. Pietro Bonura in sinergia con l’AVIS comunale di Trapani presieduta da Aldo Marchingiglio.