06/11/2022 11:00:00

La Regione Siciliana ha riaperto i termini per i Comuni per presentare domanda per l'erogazione di contributi a favore di donne vittime di violenza, in quanto non ci sono state abbastanza richieste a fronte dei soldi a disposizione.



E' solo una goccia nel mare ma potrà alleviare le sofferenze di molte donne che vivono situazioni tragiche. La nuova scadenza è il 30 Novembre 2022. Qui sul sito della Regione tute le informazioni.