Marsala, sabato un'altra manifestazione per l'ospedale "Paolo Borsellino"

07/11/2022 22:00:00

Ancora una protesta, ancora una manifestazione per l'ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala. Questa volta è del neo gruppo di Liberazione Movimento Sicilia Vera - Sud chiama Nord.

Il movimento, che fa capo a Cateno De Luca, chiede che la struttura marsalese non sia più Covid Hospital - in realtà l'ospedale non lo è più da luglio, così come detto dal dott. Gaspare Rubino a Tp24 -. Sin dalla scorsa primavera c'è stata una raccolta firme per ottenere la riapertura di tutti i reparti dell'ospedale e sono state raccolte, per quasi tutti i fine settimana d'estate più di ottomila firme. Il "Paolo Borsellino", pur non essendoci l'emergenza Covid, non è ancora tornato agli standard prepandemia e soffre, ormai cronicamente, di mancanza di personale. Insomma tanti problemi che certamente vanno affrontati ma la manifestazione in programma, sabato 12 novembre, per chiedere ciò che è già stato superato appare un po' tardiva.

"Il Gruppo di Liberazione del Movimento Sicilia Vera - Sud chiama Nord di Marsala fa un appello a tutte le forze politiche del territorio affinchè Marsala possa riavere la piena funzionalità di tutti i reparti presso l’Ospedale “ Paolo Borsellino “ e che venga tolto come Covid Hospital - si legge in una nota - questo appello è rivolto al Sindaco di Marsala On. Massimo Grillo, ai Deputati Regionali eletti nella provincia di Trapani ovvero gli Onorevoli Dario Safina ( PD ) e l’Avv. Stefano Pellegrino ( FI ), nonché al Commissario Straordinario dell’ ASP di Trapani ed infine al neo eletto Presidente della Regione Siciliana On. Renato Schifani".

"Non è possibile che i cittadini marsalesi vengano ancora penalizzati ed essere privati del loro Ospedale e sono costretti a fare ore ed ore di attesa al Pronto Soccorso per poi essere trasferiti in altri presidi ospedalieri - continua la nota - visto il trasferimento di alcuni reparti in altri ospedali della provincia, non è possibile che l’Ospedale di Marsala dopo 3 anni sia ancora Covid Hospital visto che non è stato mai realizzato il padiglione di malattie infettive malgrado il teatrino elettorale dell’ inaugurazione dei lavori e malgrado il silenzio della politica il padiglione di malattie infettive rimane una delle tante incompiute, una delle tante cattedrali nel deserto di Marsala".

Sabato 12 Novembre, dalle ore 16.00 alle ore 17.00, - afferma Aldo Sciacca portavoce del Movimento Sicilia Vera – Sud Chiama Nord di Marsala - circa faremo un primo Sit In di protesta antistante l’Ospedale "Paolo Borsellino", insieme a Sebastiano Grasso Referente del Movimento Sicilia Vera – Marsala – e l’Associazione Arcobaleno. Invitiamo tutte le associazioni di volontariato presenti nel territorio a partecipare, l’invito alla partecipazione è rivolto anche a tutti i cittadini marsalesi, a tutti i politici ed a tutti gli organi di stampa ovvero testate giornalistiche ed emittenti televisive, tutti insieme dobbiamo far sentire la nostra voce affinché Marsala si riappropri del proprio Ospedale con la piena e completa funzionalità, perché il diritto alla

salute appartiene a tutti noi".