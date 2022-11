Oggi la nuova Ars. Giochi tutti fatti, o quasi

10/11/2022 06:00:00

Pare sia tutto fatto per Renato Schifani, che oggi presenzierà alla prima seduta dell’ARS, con buoni propositi ci dovrebbe pure essere l’elezione del presidente dell’Assemblea e poi le nomine della sua giunta.

Il quadro è quasi completo, la terna di nomi per le deleghe ci sono tutte, quello che molti partiti non condividono è il metodo: nominare in giunta gli eletti potrebbe non essere cosa buona e giusta, anche il governo ne potrebbe avere più svantaggi che vantaggi. A breve questo nodo sarà sciolto, è lo stesso governatore che ha affermato che una volta eletto il presidente dell’ARS entro 48 ore si potrà avere la formazione del nuovo esecutivo.

Il più accreditato ad essere eletto presidente del parlamento siciliano è il catanese Gaetano Galvagno, Fratelli d’Italia spinge su quel nome e dovrebbe poi anche ottenere 4 assessorati, mentre tre saranno per Forza Italia. Pesa la delega alla Salute, che con molta probabilità sarà un tecnico, il nome che corre è quello di Giovanna Volo, è stata già direttore sanitario dell’ospedale Civido di Palermo e dell’ASP 6.

Forza Italia, oltre alla Sanità, avrà al governo due assessori, c’è il ritorno di Marco Falcone, stavolta all’Economia, ed Edj Tamajo al Turismo.

Schifani dovrà fare i conti per la composizione della giunta dell’equilibrio di genere, 4 devono essere le donne indicate nell’esecutivo ed è pure possibile che non siano necessariamente elette, se così fosse in lizza c’è anche la marsalese Eleonora Lo Curto, arrivata seconda con oltre 5 mila preferenze, subito dietro Mimmo Turano, che oggi torna in Aula da assessore uscente ma da deputato della Lega, partito che tiene a strutturare bene in provincia di Trapani, lo ha specificato lui stesso in una nostra intervista: “Uno dei pochi partiti che mira a preservare la territorialità delle candidature”.

La Lega dovrebbe portare a casa la nomina di Luca Sammartino nella qualità di assessore all’Agricoltura e Vincenzo Figuccia andrebbe ai Beni Culturali.

Due sono le donne che Fratelli d’Italia indica per un posto in giunta e si tratta di Giusi Savarino (Territorio e Ambiente) e di Elvira Amata (Istruzione e Formazione Professionale), per gli uomini, invece, i nomi sono Alessandro Aricò( Infrastrutture) e Giorgio Assenza( Attività Produttive).

Per gli esponenti della Nuova DC di Totò Cuffaro sono due i posti in gunta, i nomi sono quelli di Nuccia Albano (Famiglia) e di Andrea Messina (Enti Locali). Un solo assessore per l’MPA, il nome è quello di Roberto Di Mauro la delega dovrebbe essere all’Energia

Si tratta di deleghe non ancora definite, sono possibili cambiamenti dell’ultima ora e di rinunci o nuovi ingressi.

Occhi puntati oggi sull’ARS per l’elezione del presidente e per eventuali colpi di scena.