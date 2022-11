Finita l'estate di San Martino. Torna la pioggia in Sicilia

13/11/2022 07:00:00

E' finita l'estate di San Martino. Da oggi tornano a scendere le temperature e arriva la pioggia in Sicilia. In particolare la protezione civile regionale ha previsto l'allerta meteo gialla per alcune zone della Sicilia, soprattutto nel versante orientale dell'isola per il rischio piogge.

Potrebbe piovere anche in provincia di Trapani già a partire da questa sera.

Queste le previsioni per la provincia di Trapani.

domenica, 13 novembre: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2668m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

lunedì, 14 novembre: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2824m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.