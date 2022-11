Meteo, allerta gialla in provincia di Trapani. Temporali in arrivo in serata

16/11/2022 08:26:00

La protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta gialla per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali valido fino alle ore 24 di mercoledì 16 novembre. L’avviso riguarda la Sicilia occidentale.

Stando alle previsioni la situazione dovrebbe peggiorare in serata. Ecco le previsioni per la provincia di Trapani.

Mercoledì, 16 novembre: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3204m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudovest. Mare molto mosso. Allerte meteo previste: pioggia.

Giovedì, 17 novembre: Giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 12mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3386m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.