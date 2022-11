Fuggita dalla guerra in Ucraina e violentata sulla panchina di Trapani

28/11/2022 06:00:00

09,00 - Una volta dimessa dall'ospedale Sant'Antonio Abate, dove ha subito un intervento chirurgico, per Natalia, la donna ucraina di 44 anni, vittima di violenza sessuale, serve una casa dove trascorrere in periodo di convalescenza, ma soprattutto per strapparla alla strada. Lei, infatti, è senza fissa dimora. L'avvocato Fabio Sammartano, che assiste la 44enne, ha lanciato un appello alle istituzioni e ai privati affinchè venga reperito un immobile anche temporaneo.

La donna attualmente è ricoverata in ospedale. Sta bene, ma ci vorrà tempo affinchè possa riprendersi dal trauma per la violenza subita.

La scorsa notte, l'ucraina è stata violentata su una panchina della Mura di Tramontana da un pregiudicato di 37 anni, anche lui senza fissa dimora, che ora è in carcere.

Ad incastrarlo le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza anche se lui, davanti al sostituto procuratore Brunella Sardoni, ha respinto ogni addebito

07,00 - Ne avrà per una ventina di giorni la donna ucraina di 44 anni, brutalmente aggredita, violentata e ferita con un coltello, giovedì notte alle Mura di Tramontana di Trapani, da un 37enne pregiudicato Trapanese F.P.A., già noto alle forze dell'ordine per furto, spaccio e solo più recentemente, per divieto di avvicinamento all'ex moglie (potete leggere qui).

La donna è fuggita dalle bombe che piovono sull'Ucraina dallo scorso 24 febbraio. E' scappata a malincuore dalla sua terra, dove ha lasciato i suoi due figli, rimasti a combattere e dei quali non ha più notizie. Per lei si tratta di un ritorno in Sicilia, dove era stata dieci anni fa, trascorrendo qui qualche mese.

La Sicilia è, insomma, una seconda patria, dove è tornata per attendere la fine della guerra. Ma qui ha trovato, purtroppo, anche chi le ha fatto del male. Arrivata qui per lei non è stato per nulla facile; non si è inserita, infatti, nella comunità di concittadini che sono arrivati a Trapani dall'Ucraina per via della guerra, e ha iniziato a vivere per strada tra i senza fissa dimora.

"La donna violentata vive di espedienti, ma con dignità, educazione e pulizia", lo hanno riferito agli inquirenti i volontari che la conoscono e che sono stati ascoltati dopo la violenza.

Il suo violentatore già altre volte aveva cercato, a quanto pare, altri approcci, e nella notte tra giovedì e venerdì si sono incontrati alle Mura. Qui il 37enne l'ha avvicinata e l'ha afferrata. La donna ha cercato di allontanarlo e di difendersi ma inutilmente.

Sono stati alcuni passanti a trovarla sotto shock, con i vestiti strappati, sanguinante e incapace di parlare. Hanno chiamato subito il 118 e la donna è stata accompagnata in ospedale dove i sanitari hanno confermato le ferite sono state conseguenze dello stupro e non solo.

Secondo quanto ricostruito e scritto nel provvedimento di arresto firmato dal sostituto procuratore Brunella Sardoni, dopo che è stato respinto, l'aggressore ha usato un coltellino per ferire la donna nelle parti intime. Lesioni che hanno provocato la perdita di sangue rimasto sulla panchina e attorno all'area dove è avvenuta la violenza. La vittima nel corso dell'interrogatorio in ospedale, ha detto al magistrato e agli uomini della squadra mobile che non conosceva il nome del suo aggressore, ma ha dato loro importanti elementi per identificarlo e farlo arrestare.