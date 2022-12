La Giornata per le persone con disabilità: che non sia pura retorica 

03/12/2022 15:42:00

Che non sia retorica. Il 3 dicembre ricorre la giornata internazionale delle persone con disabilità indetta dalle Nazioni Unite dal 1981. Essa si propone di migliorare la comprensione delle difficoltà relative alla disabilità e una maggiore attenzione per garantire la dignità, i diritti e il benessere delle persone che ne sono affette.

Ogni anno la giornata è dedicata ad un tema specifico. La Giornata mira ad aumentare la consapevolezza verso la comprensione dei problemi connessi alla disabilità e l'impegno per garantire la dignità, i diritti e il benessere delle persone con disabilità.

Nel 2017, nello stesso giorno, la Bandiera della disabilità è stata presentata presso la sede europea delle Nazioni Unite.Ogni anno la ricorrenza è dedicata ad un tema specifico nel 2022 è:" innovazione e soluzioni trasformative per lo sviluppo inclusivo", coprendo tre diversi argomenti tematici: innovazione per lo sviluppo inclusivo della disabilità nell'occupazione,nella riduzione della disuguaglianze e lo sport come caso esemplare. Nel 2017, in questo stesso giorno, la Bandiera della disabilità è stata presentata presso la sede europea delle Nazioni Unite. Dal giugno del 2021 Marsala ha il garante della disabilità come Trapani, Palermo e non è scontato perché rimanendo in Sicilia ne sono sprovvisti capoluoghi quali Ragusa, Enna e Caltanissetta. Il disabile non desidera privilegi,neanche compatimento o empatia, pretende diritti dal più banale ossia l'abbattimento delle barriere architettoniche,allo sport all'istruzione,all'inclusività,altrimenti è un'altra giornata di mero esercizio della retorica.

P.s. Marsala prossimo fermata il Disability Manager.

Vittorio Alfieri