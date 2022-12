Marsala, il video dei vandali che buttano i rifiuti in strada

03/12/2022 14:33:00

Ecco altre immagini di vandali ed incivili che a Marsala buttano i rifiuti per strada, come se nulla fosse. Sono stati ripresi dalle telecamere installate dal Comune, e per loro è arrivata non solo la multa, ma anche il sequestro dell'auto.

Sono sette i veicoli che, negli ultimi due mesi, sono stati sottoposti a sequestro cautelativo perchè utilizzati nell'abbandono dei rifiuti nel territorio. Ne dà comunicazione il Comando della Polizia Municipale di Marsala che ha emesso i rispettivi provvedimenti di fermo dei mezzi.

Questi ultimi sequestri si aggiungono agli otto già eseguiti lo scorso settembre.

Gli incivili sono stati individuati visionando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza ambientale che hanno ripreso le targhe di auto e moto all'atto dell'abbandono dei sacchetti di spazzatura. L'accertamento della violazione comporta sia la sanzione di 400 euro che il sequestro cautelativo del mezzo. All'atto della notifica del provvedimento, infatti, gli Agenti della Polizia Municipale ritirano il libretto di circolazione dello stesso mezzo che, contestualmente, viene consegnato in custodia al proprietario. Dopo il pagamento della sanzione, il documento di circolazione verrà restituito.

Il Comune dice che con questa nuova stretta sul fronte dell'abbandono dei rifiuti, sono sensibilmente diminuiti gli abbandoni con veicoli e ciclomotori, mentre permangono i sacchetti depositati, a piedi, lungo alcune strade. Anche su questo fronte, comunque, è già stata avviata una intensificazione dell'attività di osservazione diretta tramite le guardie ambientali e la stessa Polizia municipale, al fine di cogliere in flagranza i trasgressori.