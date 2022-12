Oggi all'Aias a Marsala c'è il mercatino di Natale 

04/12/2022 00:20:00

Oggi, domenica 4 dicembre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20 nella sala convegni del Consorzio Siciliano di Riabilitazione di Marsala (Contrada San Silvestro 452/a) si terrà l’edizione 2022 dell’attesissimo Mercatino di Natale.

I locali del Centro di riabilitazione saranno allestiti per ospitare la vendita di tantissimi oggetti artigianali natalizi realizzati dai ragazzi e dalle ragazze dei Centri CSR di Alcamo, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco e Salemi. In vendita decorazioni per la casa e per l’albero di Natale, quadri e oggettistica a tema. Tutti i prodotti sono realizzati rigorosamente a mano dai ragazzi con disabilità che frequentano i cinque Centri di riabilitazione della provincia di Trapani e che, aiutati dagli operatori del CSR e dai maestri d’arte, partecipano quotidianamente ai laboratori artigianali con grande impegno. Un’attività importante sotto il profilo riabilitativo e che gratifica gli Assistiti: l’intero ricavato delle vendite, infatti, viene ripartito tra i ragazzi che lavorano nei laboratori d’arte e che, per l’occasione, hanno anche realizzato le decorazioni per addobbare il Centro di Marsala in occasione del Mercatino di Natale.

Sono previste anche attività di svago per i bimbi, con un angolo foto con Babbo Natale, zucchero filato e tanti divertimenti, mentre nel pomeriggio si terrà l’esibizione del Coro Gospel di Marsala.