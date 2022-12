Lotta al randagismo a Trapani, c'è la convenzione con l'Asp per la sterilizzazione di cani e gatti

06/12/2022 13:39:00

Passo in avanti, a Trapani, nella lotta al fenomeno del randagismo. Il Comune, infatti, ha rinnovato la convenzione con l'Azienda sanitaria provinciale per la sterilizzazione di cani e gatti randagi che verrà effettuata nell’ambulatorio veterinario della Cittadella della Salute.

La convenzione sarà valida per un periodo di tre anni. Per ogni animale sterilizzato il Comune di Trapani rimborserà all’Azienda sanitaria una somma di 40 euro oltre IVA. Frattanto, l'Amministrazione Tranchida sta ultimando le pratiche burocratiche per l’apertura del canile di contrada Cuddia che comporterà un abbattimento dei costi oggi sostenuti per contenere il fenomeno del randagismo. Il mantenimento giornaliero in un canile convenzionato comporta, infatti, una spesa di circa 5 euro.

Considerando che la vita media di un cane è di 10 anni i costi complessivi sarebbero di 18.250 euro per esemplare. Il canile di contrada Cuddia soddisferebbe le esigenze del territorio disponendo di una superficie di 72 mila e 615 metri quadrati e di sei aree: servizi, sanitaria, cimiteriale, confinamento per pensione, confinamento per isolamento e confinamento per ricovero.