Turismo a Marsala, al via l'iter per il progetto "Città dei venti"

06/12/2022 18:30:00

“Città dei venti e dei mulini a vento” è l'idea di un progetto che avrà come capofila Marsala e che ha l'obiettivo di realizzare una partnership tra le città d'Italia e del mondo che hanno in comune una risorsa molto singolare: il vento.

"Una sorta di “via dei venti”- pensando ambiziosamente all’esempio della famosissima via della seta che ha favorito lo scambio di merci, religioni e culture tra Asia ed Europa- affinché possano essere creati itinerari turistici ed eventi ad hoc in grado di attrarre turisti in città dalle più disparate peculiarità, ma accomunate dall’attrattiva legata agli sport outdoor favoriti dal vento", si legge in una nota dei promotori.

È il sogno di Maurizio Pantaleo che, nel progetto che ha voluto nominare “La città dei venti e dei mulini a vento”, immagina la città di Marsala come capofila di un sistema che dovrebbe coinvolgere anche Trapani, Mazara del Vallo, Trieste, Torbole sul Garda, e via via tutte le città d’Europa, e perché no del mondo, che si distinguano per la presenza del vento e dei mulini a vento.

“L’idea è quella di creare un sistema - dichiara Pantaleo - che unisca tutte le città dei venti e dei mulini a vento, affinché vengano favorite collaborazioni, scambi culturali e commerciali tra le stesse, venga alimentato un turismo che non conosce stagioni, in grado di incrementare le opportunità di lavoro, e al contempo si promuova uno stile di vita sano partendo dagli sport all’aria aperta”.

Nel progetto rientrerà il Premio Città dei Venti, del Festival dei Mulini a Vento, di fiere nazionali ed internazionali ad hoc, di una conferenza annuale in una città estratta a sorte tra quelle che entreranno a far parte del network. Presentato al Comune di Marsala, il progetto ha trovato il sostegno in termini di patrocinio gratuito.

Oggi che è Presidente della nuova Associazione “Città dei venti”, Maurizio Pantaleo sta così cercando di mettere le basi per la realizzazione di un progetto che ha bisogno che ci credano più persone, più Comuni, più aziende. Sul sito www.cittadeiventi.com sono si è cominciato a raccogliere le adesioni al network di enti, istituzioni e privati.

*****

Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo Luxury Wine Resort di Marsala internazionale all’ILTM Cannes (International Luxury Travel Market). L’appuntamento, in programma a Cannes dal 5 all’8 dicembre 2022, rappresenta l’evento principale per il settore business to business in tema di viaggi di lusso. Baglio Oneto vi partecipa con un proprio stand all’interno dei padiglioni dedicati, tramite la Regione Sicilia e l’Enit, con l’opportunità di mettere in mostra le proprie eccellenze e attrattive a livello internazionale. L'obiettivo è quello di creare, tramite incontri programmati tra exhibitors e buyers, una rete esclusiva di relazioni privilegiate, per veicolare l’idea di leisure di lusso che Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo Wine Resort propone.