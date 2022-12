Alcamo, da domenica al via "Taste of Sicily"

10/12/2022 11:00:00

Da domenica mattina e fino a mercoledì 14 dicembre entra nel vivo, presso il ‘Casale Tasta’ di contrada San Gaetano (SP55 ad Alcamo), ‘Taste of Sicily’ (Assaggi di Sicilia), una serie di eventi fra esperienze e viaggi all’insegna dei prodotti identitari della terra siciliana.

Più di trenta le aziende, agricole e di trasformazione, che presenteranno i loro prodotti. In esposizione vino, olio, salumi, formaggi, carni, miele, mandorle, pasta, sale, marmellate, biscotti, succhi di frutta. Lo show-room, ma anche i successivi appuntamenti dal 12 al 14 dicembre, hanno come obiettivo quello di far nascere un confronto fra produttori agricoli, aziende che si occupano di trasformazione e di gastronomia, professionisti della sanità, società sportive e gente comune.

Lunedì, infatti, saranno presenti, per uno scambio di idee e per la nascita di interessanti sinergie, medici di famiglia e pediatri ma anche ristoratori. Martedì sarà la volta di albergatori, nutrizionisti, diabetologi e dietologi. Mercoledì invece i produttori si interfacceranno, per pareri e proposte, con i rappresentanti delle società sportive e con gli atleti. Le tre giornate avranno inizio alle 11,30 per concludersi subito dopo il pranzo preparato con i prodotti delle aziende presenti.