Marsala, avviata la sperimentazione "Glass4green"

18/12/2022 20:00:00

Si chiama “Glass4Green”, il progetto di raccolta vetro e lattine avviato a Marsala. Per un semestre, sarà sperimentato un sistema di raccolta intelligente, con due moduli già provvisoriamente posizionati in Piazza della Vittoria. Presente per la Sarco l'Amministratore unico Antonio Ugo Spanò e per Formula Ambiente il responsabile Giovanni Picone, l'ing. Marco Catalano (sustainability project manager della Sarco) ha illustrato le modalità di conferimento di vetro e lattine.

"Avviamo questa bella sperimentazione mettendo insieme e agevolando la rete tra due importanti Aziende, la Sarco e Formula Ambiente. Le ringraziamo, nella convinzione che tanto si può fare per l'ambiente, partendo proprio dai territori e dai comuni”, il commento del sindaco Grillo.

In pratica, l’apertura della “bocca rifiuti” avviene con l’inserimento della tessera sanitaria da parte del cittadino e dell’operatore commerciale.

L'assessore Michele Milazzo, presente assieme al vice sindaco Paolo Ruggieri e ai consiglieri Leo Orlando e Massimo Fernandez, ha coordinato l'iniziativa in partenariato: “Oggi si premia l'intera comunità marsalese, riconoscendole il merito di avere contributo a rendere la città capitale dell’economia circolare del vetro".

I due contenitori saranno in grado di rilevare il loro livello di riempimento, così da consentire al gestore del servizio di raccolta di effettuare svuotamenti puntuali. L'iniziativa vede capofila il Comune di Marsala, seguito da Sarco Srl (ideatrice del progetto) e affiancata dai partner esecutivi Formula Ambiente Spa e l’associazione ambientalista 4Gea. Al termine della fase di sperimentazione, la Sarco verificherà la quantità complessiva di vetro e lattine raccolti e tradurrà il totale conferito in nuovi alberi (specie autoctone mediterranee) da piantare presso il Parco Salinella.

*****

“GREEN CITY”. MARSALA E ALCAMO IN PARTENARIATO PER CONDIVIDERE BUONE PRATICHE - Marsala, ente capofila del progetto “Green City” - insieme alla città di Alcamo e con il supporto dell’ONG ICU - nonchè di Organizzazioni della società civile libanesi e giordane, realizzerà azioni di scambio di buone pratiche volte a contribuire ad un maggiore coinvolgimento delle comunità amministrate in ambito ambientale. In particolare, nella raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, nell’efficientamento energetico degli edifici e nella promozione di un’economia circolare come elemento fondamentale che possa contribuire a mitigare i danni provocati dal cambiamento climatico.

La mission è stata al centro del kickoff meeting sul progetto transnazionale “Green City svoltosi a Marsala alla presenza del sindaco Massimo Grillo, dell’assessore all’ambiente del Comune di Alcamo Alberto Donato e dei tecnici delle due amministrazioni comunali. Il progetto biennnale, cofinanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e realizzato in collaborazione dell’ONG ICU (Istituto per la Cooperazione Internazionale) di Roma, intende contribuire al miglioramento della gestione dei rifiuti solidi urbani e dell’efficientamento energetico in 4 municipalità libanesi (Hermel, El Ain, Boudai e Dekwaneh) e 2 municipalità giordane (Irbid e Karak), tutte a vario titolo coinvolte dalla crisi siriana a partire dal marzo 2011.

Recentemente, analoghi incontri si sono svolti in Giordania e Libano fra i rispettivi partner, con grandi apprezzamenti per il ruolo della citta di Marsala. I sindaci dei due Paesi esteri hanno assicurato un adeguato coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali attraverso un approccio di cittadinanza attiva, a partire dalle più giovani generazioni, mutuato dalle esperienze messe in atto da Alcamo e Marsala.