Marsala, la politica e gli Elfi che salveranno la città...

22/12/2022 04:00:00

Gli Elfi possono salvare Marsala. Un intervento tragicomico al consiglio comunale di Lilibeo. È quello della Martinico nella seduta del 20 dicembre scorso, che ha contestato l'utilizzo a Strasatti, zona in cui abita, di un autovelox perennemente in funzione: "a cosa serve, per fare multe salatissime?" insomma, impiegato per fare cassa, se invece serve a regolare il traffico "anche per un solo trattino" deve riguardare oltre il versante sud, pure quello nord e centro, quindi l'amministrazione vessa i cittadini ma discrimina quelli di Birgi e C.so Calatafimi, idea manifestata anche dalla Genna, ma lei non era ironica.

Poi rammenta che ci sono 5 semafori di sua conoscenza che non funzionano e aggiunge: "facciamo le multe per cosa? per poi schiantarsi", "sono andata negli uffici per chiederne la riparazione, mi hanno risposto che non ci sono le risorse o che la scheda deve arrivare, ora questa scheda la costruiranno gli elfi di babbo natale, appena finiranno di lavorare per costruire i doni di natale, forse c'invieranno la scheda".

La consigliera vuole "sfruttare" gli gnomi, perché non è loro compito fabbricare regali. Ma Capo Boeo può essere all'avanguardia nel diritto del lavoro che neanche Treu avrebbe osato immaginare e stabilire che gli gnomi siano adoperati finanche per lo scerbamento della città ed effettuare vigilanza e controllo sui servizi, in sostituzione dei vigili urbani, che sono sempre in carenza organica ed hanno difficoltà ad assolvere al loro compito d'istituto persino protestare avverso la giunta dopo l'abbandono dell'aula e soprattutto del vice sindaco che ha la delega assessoriale ai rapporti con l'assise, in ragione del fatto che la Genna sollecita l'opposizione ad insorgere per il comportamento del governo che ritiene irrispettoso e il consigliere Flavio Coppola replica: "é relativo per l'opposizione la mancanza di rispetto", lo è di più per la maggioranza che dovrebbe rivendicare la presenza a Sala delle Lapidi, che si mettano il cuore in pace, è Natale, provvederanno i folletti. È probabile che la narrazione faccia trasalire i puristi della notizia, l'intento è portare a conoscenza dei concittadini con leggerezza e i giorni che stiamo vivendo la reclamano, gli accadimenti nelle istituzioni, giacché gli Elfi non sono attrezzati.

Vittorio Alfieri