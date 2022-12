I fatti del 30 Dicembre: Pelè, Ratzinger, il via libera alla manovra 

30/12/2022 07:23:00

Vediamo i principali fatti di oggi, 30 Dicembre 2022.

• È morto Pelé, il più grande attaccante di sempre. Da tempo lottava contro il cancro, da fine novembre era ricoverato in ospedale. Aveva 82 anni

• Sono ore difficilissime al capezzale di Joseph Ratzinger. Il Papa emerito ha rifiutato il trasferimento in ospedale. Nel monastero Mater Ecclesiae è stata allestita una infermeria. Il tempo passa in raccoglimento e preghiera

• Con 107 voti a favore, 69 contrari e un astenuto, ieri il Senato ha dato il via libera definitivo alla prima manovra economica del governo guidato da Giorgia Meloni

• Durante la conferenza stampa di fine anno, la premier ha annunciato il siluramento di Alessandro Rivera, direttore generale del Tesoro, cui rimprovera vari fallimenti, da Mps a Ita, e soprattutto di non averla aiutata con la manovra

• Alla conferenza stampa di fine anno Meloni ha risposto per tre ore alle domande dei giornalisti. Ha parlato della manovra, della guerra, della riforma presidenziale, i quella sulla Giustizia ma anche di Covid e Iran. Alla fine ha detto che prima o poi tornerà a fare la giornalista

• Stando al comitato per la sicurezza sanitaria della Ue i test obbligatori anti-Covid per chi arriva dalla Cina sono ingiustificati

• L’Iran convoca l’ambasciatore italiano: «Basta ingerenze»

• Ieri la Russia ha sferrato uno dei più intensi bombardamenti sull’Ucraina dall’inizio della guerra. Sono 120 i missili caduti nel Paese, almeno 3 i morti

• Kosovo, via le barricate. Il presidente Vucic ha trovato un accordo

• La compagnia petrolifera statunitense Exxon Mobil ha fatto causa all’Unione Europea per la tassa sugli extraprofitti

• L’esame di maturità tornerà quelle tradizionale di prima della pandemia. Lo ha fatto sapere il ministro Valditara

• Beccaria, catturati anche gli ultimi due ragazzi. Erano da un amico in Brianza

• Letizia Ruggeri, la pm del caso Yara, è stata iscritta nel registro degli indagati. Al centro dell’inchiesta la conservazione dei 54 reperti che hanno mandato Bossetti all’ergastolo

• Ginnastica ritmica, indagate la direttrice dell’Accademia di Desio Emanuela Maccarani e della sua assistente Olga Tishina. Sono accusate di comportamenti vessatori e abusi psicologici

• A Ventimiglia un ragazzino di 6 anni è stato pestato dal compagno della nonna. È in coma con vertebre fratturate, un polmone perforato e la milza lesionata

• Un aereo da turismo pilotato da una ventiduenne è precipitato di pancia sulle Dolomiti, tutti salvi

• Il prefetto di Milano ha vietato la vendita dei biglietti per la partita tra Inter e Napoli dei 4 gennaio a tutti i residenti in Campania. Si temono azioni violente da parte degli ultras

• È morto l’architetto giapponese Arata Isozaki, premio Pritzker nel 2019. Aveva 91 anni

• Se ne è andata anche Vivienne Westwood, stilista e imprenditrice britannica. Regina dello stile punk. Aveva 81 anni

Titoli

Corriere della Sera: Riforme e Covid, la linea Meloni

la Repubblica: Vaccini, Meloni si nasconde

La Stampa: «Voglio l’Italia presidenziale»

Il Sole 24 Ore: Ok del Senato, manovra al traguardo: 119 decreti per sbloccare 4,6 miliardi

Avvenire: Si salverà ancora

Il Messaggero: L’uomo che diventò leggenda

Il Giornale: Le ong come i pirati: in mare contro la legge

Qn: Lotta al Covid, ma senza lockdown

Il Fatto: Stragi del ’95: si indaga sui neri di Delle Chiaie

Libero: «Siamo di destra. Non tassiamo la casa»

La Verità: Riprovano col panico / per spingere i vaccini

Il Mattino: Meloni: ora il presidenzialismo

il Quotidiano del Sud: Il consenso allargato da costruire

il manifesto: La nuova pacchia

Domani: Neppure Salvini ascolta i monologhi / di fine anno di Giorgia Meloni