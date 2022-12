Proroga personale Covid. Forza Italia: "Mantenuto impegno per potenziare servizio sanitario"

30/12/2022 00:00:00

"La proroga per tutti i lavoratori impegnati contro il Covid è certamente una buona notizia per tutta la sanità siciliana.

Si tratta di personale medico, sanitario e amministrativo che ha maturato sul campo una grande esperienza che non andrà dispersa ma costituirà ora un patrimonio per tutto il sistema della sanità pubblica siciliana.

La norma approvata stasera conferma la serietà e la bontà degli impegni assunti dal Governo regionale e dal Presidente Schifani in prima persona, che in questi primi mesi della legislatura confermano di lavorare per affrontare le emergenze nella giusta ottica di costruire sviluppo e servizi duraturi per tutti i siciliani."

Lo dichiarano i deputati del gruppo di Forza Italia all'ARS (Pellegrino, Gallo Afflitto, Gennuso, Grasso, Lantieri, La Rocca Ruvolo, Vitrano, Falcone e Tamajo) dopo il voto che ha prorogato al 28 febbraio i contratti per tutto il personale assunto per l'emergenza Covid-19.

Questa la dichiaraziona congiunta di Michele Mancuso, Gianfranco Micciché e Nicola D'Agostino del gruppo di Forza Italia al Parlamento siciliano: “Abbiamo approvato la norma che autorizza la proroga dei contratti per il personale tecnico e amministrativo impegnato a fronteggiare l’emergenza Covid in Sicilia. Come più volte ribadito, deve essere intesa come il primo passo verso un percorso di più ampio respiro che mira alla piena stabilizzazione. Per farlo, siamo anche favorevoli all’adozione di un procedimento selettivo che dia evidenza pubblica. Ciò che importa è che non si perdano per strada risorse preziose e già formate. La nostra sanità non è in grado di sorreggere il peso di tale ulteriore defezione. Merita un implemento delle risorse in organico che passa anche dalla stabilizzazione degli eroi del Covid”.

*****



Sanità. Proroga per laboratori di analisi in via di aggregazione - I laboratori d'analisi siciliani più piccoli, che hanno in corso l'iter di aggregazione per raggiungere il minimo delle 200 mila prestazioni annue previste dalla normativa, potranno adempiere a tale obbligo entro il 30 giugno 2023. Lo prevede un emendamento approvato stasera all'ARS a firma di parlamentari di tutti i gruppi parlamentari, fra cui quelli del gruppo di Forza Italia.

"Si tratta di una norma che non comporta alcuna spesa per la Regione - afferma Stefano Pellegrino, fra i firmatari del provvedimento - che renderà più agevole per i laboratori più piccoli l'adempimento di un iter burocratico complesso senza sottrarre tempo ed energie alla fondamentale attività diagnostica. Un modo anche per riconoscere il valore del lavoro svolto da queste strutture nel periodo della pandemia a supporto del sistema sanitario regionale, alleggerendo il carico di esami e tamponi connessi al Covid."