Sicilia, bimba di quattro anni muore investita da un'auto 

06/01/2023 20:34:00

Befana tragica in Sicilia Una bambina di 4 anni, Patrizia Rio, è morta investita da un'auto a Termini Imerese, in provincia di Palermo, in contrada Chiarera; è stata travolta mentre usciva da un cancello.

I familiari l'hanno portata all'ospedale Cimino dove è stato constatato il decesso.

Momenti di tensioni al nosocomio, dove si sono ritrovati parenti e amici. Indagano i carabinieri.

Il sindaco Maria Terranova ha fatto sapere di avere annullato le iniziative musicali in programma per stasera in piazza Duomo. Il giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino. "Abbracciamo, con amore, la famiglia", scrive il sindaco su Facebook.