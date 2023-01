Anniversario omicidio Mattarella. Il ricordo di Schifani e del Pd

06/01/2023 12:45:00

«Oggi abbiamo celebrato la vita compiuta di uomo di grande valore che ha combattuto la mafia attraverso le istituzioni. Istituzioni che, lui per primo, ha sempre preteso che fossero trasparenti». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani alla cerimonia di commemorazione per l'anniversario dell'omicidio di Piersanti Mattarella, ucciso dalla mafia a Palermo il 6 gennaio 1980.

«La mafia - ha aggiunto il governatore - non va sottovalutata, va combattuta senza se e senza ma, perché si infiltra. Non è né di destra né di sinistra. Il contrasto del mio governo alla criminalità organizzata sarà massimo, attraverso una verifica attenta degli appalti e di tutto quanto attiene all’utilizzazione dei fondi pubblici».





“Piersanti Mattarella non è solo un ‘simbolo’ della Sicilia migliore, è ancora oggi un concreto esempio e punto di riferimento per quanti si impegnano nella propria azione politica ed amministrativa per essere davvero al servizio della comunità, e per contribuire a liberare definitivamente la nostra isola da qualunque condizionamento mafioso e criminale”. Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars, in occasione del 43 anniversario della morte dell’allora presidente della Regione Piersanti Mattarella, assassinato a Palermo in un agguato mafioso la mattina del 6 gennaio 1980.