Olio d'oliva non tracciato, sequestrati nel trapanese quasi 4mila litri 

09/01/2023 11:17:00

Quasi 4mila litri di olio d'oliva non tracciato sono stati sequestrati, lo scorso 3 gennaio, dai Carabinieri del Nas ad uno stabilimento di produzione dell'olio di oliva nel trapanese.

Nell’ambito di servizi predisposti a livello nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, finalizzato a tutela dei cittadini nel periodo delle festività ed alla verifica della corretta gestione in materia di sicurezza ed igiene delle imprese produttive di alimenti, i N.a.s. di Palermo, con il supporto dei militari della Compagnia di Castelvetrano, in seguito ad una attività ispettiva presso uno stabilimento di produzione e commercio di olio della provincia di Trapani, hanno sottoposto a sequestro amministrativo 3.950 litri di olio di oliva, destinati alla commercializzazione senza che fosse stata attuata correttamente la tracciabilità dell’olio circa la sua provenienza ed i trattamenti subiti, in modo da garantire la sicurezza della filiera alimentare ed a protezione della salute del consumatore.

Al termine del controllo è stata comminata al responsabile della struttura una sanzione amministrativa di 1.500 euro.