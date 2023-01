Ryanair investe un miliardo di dollari in Italia

14/01/2023 02:00:00

Ryanair continua a crescere ed apre il 2023 con un investimento finalizzato ad aumentare la propria presenza in Italia, con nuovi aerei e nuove linee. L'investimento da oltre 1 miliardo di euro prevede l'acquisizione di 10 nuovi aerei da destinare all'Italia, portando così la flotta aerea di Ryanair presente nel nostro paese a 95 aerei. A confermare la notizia lo stesso Michael O'Leary, CEO di Ryanair.

Mercato aereo italiano

Il mercato del trasporto aereo in Italia è al momento in grande fermento e prossimo ad una serie di trasformazioni potenzialmente radicali, dalla privatizzazione di Ita Airways, che ha catturato l'interesse di diverse compagnie aeree, e fondi di investimento, tra cui Delta, Lufthansa, il fondo GIP da un lato, e la parallela nascita di nuove compagnie aeree come MSC Air Cargo dall'altro.

In questo clima di grande fermento, compagnie come la britannica Ryanair hanno avviato una serie di investimenti strutturali finalizzati a mantenere una significativa quota di mercato in Italia.

Ryanair in Italia

Il 2022 è stato un anno di forte slancio per il mercato aereo, e, secondo le stime, oltre 130 milioni di passeggeri hanno preso il volo dall'Italia, di questi, oltre 56 milioni di passeggeri, corrispettivo di una quota di mercato del 40%, sono stati trasportati dagli 85 aerei Ryanair di base in Italia.

Di tutti gli aeroporti italiani in cui Ryanair è presente, quelli di Bergamo e Malpensa rappresentano probabilmente il fiore all'occhiello della società. Su questi aeroporti sono infatti attive un totale di oltre 140 linee di cui 108 solo all'aeroporto di Bergamo.

Questi dati fanno di Ryanair la prima compagnia in Italia per trasporto di passeggeri, primato che la compagnia low cost intende mantenere, aumentando la propria presenza nel mercato italiano.

Nuovi aerei in Italia

Per mantenere la propria posizione Ryanair ha deciso di investire oltre 1 miliardo di euro per l'acquisizione di 10 nuovi aerei di linea che faranno base in Italia. Con questi nuovi mezzi, la flotta aerea Ryanair, dislocata tra i diciassette aeroporti italiani in cui opera Ryanair, sale ad un totale di 95 aerei.



Oltre questi, secondo quanto dichiarato dal CEO Michael O'Leary, la compagnia potrebbe dislocare almeno 40 aeromobili tra gli aeroporti italiani.

Stando alle prime informazioni rese note sull'investimento, di questi nuovi aeromobili, almeno 2 saranno destinati a Bergamo e almeno uno a Roma. Per i Rimanenti sette aerei, non è stata resa ancora nota la loro destinazione.

Espansione su Bergamo

Con un totale di oltre 108 linee che fanno riferimento all'aeroporto di Bergamo, non vi è dubbio che si tratti della più importante base strategica di Ryanair, e non stupisce la notizia che proprio l'aeroporto di Bergamo è al centro del programma di espansione della compagnia in Italia.

Per l'estate 2023 Ryanair punta a coprire oltre 700 rotte dalle basi italiane, di queste, attualmente 108 riguardano l'aeroporto di Bergamo, ed almeno 80 potrebbero interessare, entro l'estate, l'aeroporto di Roma.

Non solo aerei ma anche personale

Parallelamente alla notizia di un incremento significativo della flotta aerea in Italia, sembra che Ryanair, attraverso la controllata Lauda Europe, sia impegnata in una ricerca di personale, che prevede almeno due giornate di reclutamento tra 12 e 13 gennaio, finalizzate all'assunzione di assistenti di volo.

Stando a quanto riportato dai vari portali che hanno rilanciato gli annunci per il reclutamento, parte della procedura di reclutamento avverrà in Sicilia, a Palermo, presso l'Ibis Styles President di via Francesco Crispi ed il personale reclutato sarà destinato principalmente a voli dall'Italia alle destinazioni di Palma di Maiorca, Vienna, Zagabria.

Le destinazioni per le quali Ryanair potenzierà il traffico aereo non lasciano molto spazio a dubbi, la compagnia si sta preparando ad intensificare i propri voli in previsione della prossima estate.

Fonte: Trend Italia