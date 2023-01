I fatti del 16 Gennaio: la Cina e il Covid, Zelensky a Sanremo, un aereo precipitato

16/01/2023 06:54:00

Vediamo i fatti principali di oggi, 16 Gennaio 2023, in Italia e nel mondo.

• La Cina svela i numeri dell’ondata di Covid: «In 35 giorni ci sono stati 60 mila morti». Il regime dice che «il picco è passato»

• Papa Francesco all’Angelus: «Bisogna imparare a congedarsi, a farsi da parte al momento giusto». Evocava di nuovo le sue dimissioni? Oppure era un messaggio a padre Georg e ai tradizionalisti che gli remano contro?

• Il presidente ucraino Zelensky sarà ospite nella serata finale di Sanremo. Le ultime due co-conduttrici sono Chiara Francini e Paola Egonu

• I russi hanno bombardato e distrutto un condominio a Dnipro. I morti sono almeno 29

• Il regime iraniano ha impiccato l’ex viceministro alla difesa Alireza Akbari. Era stato accusato di essere una spia britannica

• Nordio annuncia una modifica «urgente» della riforma Cartabia: per i reati con aggrevante mafiosa si procederà d’urgenza, senza necessità di querela

• Greta Thunberg è stata portata via con la forza dalla polizia mentre manifestava a Lützerath, in Germania

• Gli ecologisti di Ultima Generazione hanno imbrattato con vernice gialla il dito medio di Maurizio Cattelan a Milano

• Un aereo con 72 persone a bordo è precipitato in Nepal. I morti sono almeno 68. Non si conoscono ancora le cause dell’incidente

• Il Perù, sempre più nel caos, ha decretato lo stato d’emergenza

• in Nigeria un gruppo di banditi ha attaccato prima dell’alba la residenza parrocchiale della chiesa cattolica di San Pietro e Paolo a Kafin-Koro, nella regione di Paikoro uccidendo il parroco

• Dopo gli scontri tra ultras sull’A1, il Viminale ha vietato per due mesi le trasferte ai tifosi di Napoli e Roma

• L’Atalanta rifila 8 gol alla Salernitana. Con una doppietta di Dybala, la Roma supera la Fiorentina. La Lazio s’impone sul campo del Sassuolo. Vittorie in trasferta anche per lo Spezia sul Torino e per il Bologna a Udine

• È morta Luisa Pappalardo Melograni, classe 1929, giornalista, storica firma dell’Unità

Titoli

Corriere della Sera: Berlusconi-Meloni / Prove di tregua / dopo la tensione

la Repubblica: Riforme, destra spaccata

La Stampa: Meloni cede, via libera al MES

Il Sole 24 Ore: Consumo di suolo. L’Italia perde 19 ettari al giorno, in arrivo fondi salva ambiente

Il Messaggero: Pnrr, i progetti impossibili

Il Giornale: Riapre la Ditta / Democratici indietro tutta

Leggo: Lista della spesa anti-crisi

Qn: Arresti impossibili, norma da cambiare

Il Fatto: Solo 1 italiano su 4 promuove Meloni: è finita la luna di miele?

Libero: La verità sul consenso di Giorgia e del governo

La Verità: Più restrizioni, più vaccini, più morti

Il Mattino: Autonomia, pressing Lega

il Quotidiano del Sud: Il capitale umano del nuovo Mediterraneo

Domani: Il ritardo della neve prepara la siccità estiva