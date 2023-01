Marsala, l'idea di eventi e turismo del Sindaco Grillo ... 

16/01/2023 06:00:00

"Caro, corri a prenotare i biglietti per la nostra vacanza a Marsala, c'è Pastorella Events!"

"Come ho fatto a dimenticarlo, corro!"

Chissà, forse questo dialogo immaginario tra due potenziali turisti, il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, se lo immagina per davvero. E così Marsala, ancora una volta, spenderà soldi per partecipare alla Bit, a Milano, a Febbraio, la Borsa Internazionale del Turismo. Alla fiera il Sindaco andrà con il ricco calendario di eventi presentato qualche giorno fa. Solo che a ben guardare sono eventi locali, sagre, piccole fiere. Roba buona per attirare gli stessi marsalesi, e qualche turista dalla provincia, dai, anche dalla Sicilia. Ma è veramente difficile che un tour operator decida di investire a Marsala perchè c'è "Pastorella Events" o "Luci dal Mediterraneo" (che non si è capito mai cos'è, solo che il Sindaco ci tiene tantissimo ...).

Eppure è così. Nella città che ha un assessore al Turismo, Oreste Alagna, che di fatto non c'è (il Sindaco lo vuole defenestrare, ma è talmente "libero dai partiti", che non ci riesce ancora ...) è stato presentato il programma di eventi che verranno promossi alla Bit. Alla fiera internazionale del turismo, la città di Marsala farà la sua bella figura da provinciale. A cominciare dagli appuntamenti per lo sbarco di Garibaldi, a Maggio. Se l'anno scorso si era raggiunto l'apice della pelosa ipocrisia, trasformando la ricorrenza dello sbarco di Garibaldi a Marsala in una "marcia per la pace" (dove però le bandiere di Russia e Ucraina sfilavano insieme, perchè per il Sindaco Grillo aggressore e aggredito pari sono ...), quest'anno si gioca la carta del calembour da Settimana Enigmistica, e siccome si celebrano i 250 anni dalla scoperta del vino Marsala, ecco che gli appuntamenti garibaldini diventano "appuntamenti garibalVINI". Un delizioso gioco di parole, che dire. Attirerà frotte di turisti. E poi? E poi la processione del Giovedì Santo, il kite, il basket in strada, la fiera del libro di Navarra Editore. Per il Sindaco Grillo si tratta di "eventi che hanno l'obiettivo di fare vivere emozioni a turisti e visitatori lungo percorsi tematici, tra cantine storiche e bellezze naturalistiche, richiami culturali e sportivi, dieta mediterranea, tipicità e narrazioni leggendarie".

Alal Bit, dal 12 al 14 Febbraio Marsala andrà sempre con la truppa di "The Best of Western Sicily", organizzata dall'agenzia Feedback. Si tratta di un'iniziativa parallela e concorrente a quella organizzata dal Distretto Turistico della Sicilia Occidentale, con i Comuni della provincia di Trapani che, anziché andare uniti, si dividono su progetti di promozione diversi. L'anno scorso non mancarono le polemiche.

Nel frattempo, un turista che viene a Marsala, non sa dove e come prendere il bus per raggiungere Mozia o le spiagge, e le corse non ci sono la domenica. Metti che viene davvero per seguire "Pastorella event" a Pastorella come ci arriva? Avere informazioni è un'utopia, così come avere qualcuno che parla inglese.

Un esempio intelligente di promozione del territorio, fatto da privati, viene da Trapani Welcome. Paolo Salerno, imprenditore trapanese, esperto di turismo, ha organizzato un piccolo drappello di albergatori e imprenditori del settore turistico per andare in Olanda, e partecipare alla più importante fiera turistica dei Paesi Bassi. Pochi fronzoli, niente "salottini" per fare le interviste ai Sindaci che si parlano tra loro, molto materiale già tradotto in olandese e inglese, e pacchetti turistici già pronti per il mercato olandese, che guarda alla Sicilia con grande interesse. Ecco l'intervista a Paolo Salerno che abbiamo realizzato.