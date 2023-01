Maltempo in Sicilia: tettoie volate in strada ad Alcamo. Due feriti a Ribera 

21/01/2023 11:29:00

Decine di alberi abbattuti, auto danneggiate, tetti scoperchiati, da Palermo ad Alcamo, da Ribera a Sciacca. Il forte vento ha fatto danni in molti comuni Siciliani. Sono una cinquanta gli interventi da parte dei vigili del fuoco nel palermitano, dove, a causa delle raffiche fino a 100 chilometri, molti cornicioni sono finiti in strada, tabelloni pubblicitari pericolanti e lamiere volano dai palazzi. I vigili del fuoco sono intervenuti in diversi allagamenti a Mondello, nei pressi degli ospedali Policlinico e Civico, via Imera, via Messina Marine. Danni nel tendone del circo in via Ernesto Basile.

In via Stella Cinese, ad Alcamo, la tettoia di un edificio è volata via e si è adagiata, piegata in due, sui cavi sospesi dell’elettricità sopra il margine della carreggiata. Il vento ha, infatti, spazzato con violenza la copertura che per pochissimo non è andata a piombare direttamente sulla strada, con il grave rischio di provocare incidenti.

Fortissime raffiche di vento anche nell'agrigentino in particolare a Ribera e Sciacca. Nella città simbolo delle arance è volata via una tettoia in corso Umberto, colpendo diverse auto parcheggiate. Attimi di paura e grande apprensione per chi si trovava in quel momento nella zona, che si trova a poche decine di metri dal palazzo municipale. Diverse le vetture investite dai pannelli che prima sono stati letteralmente sbalzati in aria e poi precipitati a terra. Ci sono anche feriti, fortunamente in modo lieve. Diverse le persone in strada intervenute per aiutare chi era rimasto sotto la copertura. Sono intervenuti carabinieri, polizia municipale e vigili del fuoco per rimuovere le strutture che occupavano la strada, chiusa al transito. Un albero è caduto a Sciacca finendo su due auto in sosta, senza persone a bordo.

E le forti raffiche di vento stanno condizionando i collegamenti con le Eolie. Ad Alicudi, a causa di un guasto alle centrale Enel, è andata via l'energia elettrica. Vento forte in tutte le isole, devastanti le mareggiate a Stromboli e Filicudi.