Le notizie del 27 Gennaio: pioggia di missili in Ucraina, la pistola di MMD, confronto Meloni - Nordio

27/01/2023 07:00:00

Vediamo insieme le principali notizie di oggi, 27 Gennaio 2023.

• Gli ucraini chiedono agli occidentali anche gli F-16. I russi li colpiscono con una pioggia di missili. Ogni possibile trattativa è esclusa. La pace sembra sempre più lontana

• Biden sta pensando di venire in Europa il 24 febbraio, giorno del primo anniversario della guerra

• L’estremista che ha bruciato il Corano a Stoccolma ha ammesso di averlo fatto dietro consiglio di un giornalista filo-Putin e anti-Nato

• Tensioni in Cisgiordania. A Jenen, in un raid israeliano per smantellare un «covo di terroristi», sono morti 10 palestinesi. Tra loro, una donna anziana. Un bambino è stato ferito. Un reparto pediatrico colpito da gas lacrimogeni

• Ultime sul Qatargate. Moglie e figlia di Panzeri sono state liberate. Giorgi e Figà-Talamanca restano in carcere

• Nel covo di Matteo Messina Denaro c’erano anche una Smith & Wesson calibro 38 e una parrucca da donna

• Con un blitz eseguito ieri all’alba in varie città d’Italia la polizia ha sferrato un duro colpo alle ‘ndrine del Vibonese. 56 persone sono state arrestate, beni per 250 milioni di euro sono stati sequestrati

• L’anarchico Alfredo Cospito, ormai debolissimo per via dello sciopero della fame, è caduto mentre si faceva la doccia e s’è rotto il naso. L’alleanza Verdi Sinistra chiede l’intervento di Mattarella

• Faccia a faccia di tre ore tra Nordio e Meloni. Si sono ripromessi di «dare ai cittadini una giustizia giusta e veloce»

• Il ministro Valditara vuole differenziare i salari dei prof. a seconda della zona in cui vivono e fare entrare fondi privati nella scuola

• Secondo i sondaggi, nel Lazio Rocca è in vantaggio su D’Amato, in Lombardia Fontana è favorito

• La tranquilla Valle d’Aosta è la regione più ingovernabile d’Italia. La regione ha cambiato otto presidenti in dieci anni

• Stefano Sparti, figlio di Massimo, principale accusatore di Fioravanti e della Mambro per la strage di Bologna del 1980, è stato trovato morto nel cortile di casa sua a Tor Bella Monica

• Baby Gang è stato condannato a 4 anni e 10 mesi per rapina

• Palazzo Chigi è stato condannato a risarcire con 6 milioni di euro 20 vittime del terremoto dell’Aquila

• Guido Crosetto è «il più ricco» dei ministri: ha dichiarato 935 mila euro

• Una persona vicina a Michael Schumacher avrebbe tentato di vendere alla stampa foto del campione malato per un milione di euro. Ma nessuno le ha volute

• Re Carlo III avrebbe sfrattato il principe Andrea (e i suoi 72 peluches) da Buckingham palace. Si è stufato del via vai di donnine che vanno a trovarlo

• Boris Johnson ha intascato sette milioni di euro da HarperCollis per scrive le sue memorie

• L’Iran ha condannato a morte una ragazza di vent’anni incinta

• Lo scrittore francese Houellebecq ha recitato in un cortometraggio con scene a luci rosse per un collettivo olandese

• Esce il 5 settembre Holly, nuovo romanzo di Stephen King. La protagonista, Holly Gibney, avrà a che fare con la mamma morta, il compagno malato di covid e una coppia di ottuagenari depravati

• In Egitto è stata scoperta una mummia vecchia di 4.300 anni

• José Mourinho ha festeggiato i suoi 60 anni con una cena al Jardin de Russie, nel lussuosissimo Hotel de Russie, in via del Babuino

Titoli

Corriere della Sera: Ucraina, tempesta di missili

la Repubblica: Scuola in rivolta

La Stampa: Armi a Kiev, la resistenza di Lega e FI

Il Sole 24 Ore: In aprile nuovi aiuti sul caro bollette / Meno tasse alle imprese che investono

Avvenire: Ancora più muri

Il Messaggero: Giustizia, dialogo con i pm

Il Giornale: La sinistra boicotta gli aumenti ai prof

Leggo: «Crollo omicidi, donne nel mirino»

Qn: Voto in Lombardia, Fontana in vantaggio

Il Fatto: Gli italiani: no alle armi, tassiamo chi le fabbrica

Libero: Canto anch’io. No, tu no

La Verità: Il fisco costretto alla resa / «Non pagate le multe Covid»

Il Mattino: Giustizia, Nordio apre: «Dialogo sulle riforme»

il Quotidiano del Sud: La realtà che non si vuole raccontare

il manifesto: Zero in condotta

Domani: Meloni avvertita, sui balneari rischiamo la fine del Portogallo