Marsala, i giochi nuovi del parco del lungomare sono già tra i rifiuti 

Non basta l'albero "cementato" vicino il piazzale del Monumento ai Mille. Un altro scempio si consuma a Marsala, a pochi passi. Infatti, i giochi del parco del lungomare di Marsala, inaugurati un anno fa e mezzo fa (dopo un referendum truffa del Sindaco Grillo per i bambini, a proposito di "educazione alla cittadinanza" ...) sono già abbandonati.

Tutto il parco, in verità, è puntellato qua e là di erbacce, cicche di sigaretti, cacche di cani, giochi vandalizzati. Ed è inoltre un posto poco frequentabile per le famiglie in alcuni orari. Ma adesso anche i giochi sono stati smontati, perchè rotti, e sono messi tra i bidoni dei rifiuti del chiosco, magari in attesa di essere "differenziati" (l'asinello dove va?).

La circostanza è stata segnalata alla redazione di Tp24 da alcune famiglie, che chiedono non solo più spazi per i bambini, ma anche maggiore decoro e cura del bene pubblico. Tra poco si inaugureranno i nuovi giochi di Villa Cavallotti, faranno la stessa fine?