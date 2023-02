Nuovi stalli rosa ad Erice per le donne in gravidanza o con bimbi piccoli

06/02/2023 09:35:00

Sono stati realizzati nel territorio del Comune di Erice due stalli rosa al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore ai due anni.

Gli stalli si trovano nei pressi del supermercato che insiste nella piazza Pertini ed in corrispondenza dell'asilo comunale Laura Bassi, in via Cosenza. Si potrà sostare muniti di apposito permesso rilasciato dalla Polizia Municipale di Erice.

«Ho ritenuto corretto adeguarsi al decreto legge n.121, convertito poi nella legge n. 156/2021 – commenta l'assessora con delega alle pari opportunità ed ai servizi sociali, Carmela Daidone -. Dal momento che erano già previsti interventi di adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale, abbiamo dato inputi agli uffici di inserire tra questi anche la realizzazione degli stalli rosa, in accoglimento di quanto previsto dal nuovo codice della strada, proprio al fine di semplificare alle donne in gravidanza o con bambini piccoli la possibilità di trovare un parcheggio per la propria autovettura».