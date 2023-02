Petrosino piange Flavio Margeri, morto a 15 anni. Lo schianto in scooter alcune settimane fa

Non ce l'ha fatta Flavio Margeri, il ragazzo di 15 anni di Petrosino coinvolto alcune settimane fa in un terribile incidente stradale. E' morto oggi, in ospedale. L'incidente è avvenuto lo scorso 15 gennaio, il giovane si trovava...