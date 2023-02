All'Ars gli emendamenti per i ristori del maltempo nel Trapanese e per l'area gioco di Misiliscemi 

10/02/2023 19:25:00

All'Ars sono stati approvati gli emendamenti per il ristoro dei comuni della Valle del Belice colpiti dalla tromba d'aria nel settembre 2022, e per i comuni colpiti dall'alluvione nel 2021 e un finanziamento per mettere in sicurezza l'area gioco per i bambini di Misiliscemi.

Via libera dall’aula dell’Ars, dove è in corso l’esame del ddl di Stabilità, all’emendamento che prevede lo stanziamento di 1.200.000 euro per far fronte ai danni provocati dalla tromba d'aria del 30 settembre 2022 nella Valle del Belìce. Lo fa sapere in una nota la deputata di Forza Italia all’Ars e vicepresidente della commissione Bilancio, Margherita La Rocca Ruvolo, che ha proposto l’emendamento.

“Sono previsti – spiega la parlamentare regionale - interventi di ripristino delle infrastrutture e per il ristoro dei danni subiti dai privati, in modo particolare a Santa Margherita Belìce, già programmati dalle delibere della giunta 550 e 551 del 25 novembre 2022. Con l’emendamento, approvato prima in commissione Bilancio e oggi in aula, si è autorizzata la spesa a valere sui fondi della politica Unitaria di coesione. Ringrazio il governo regionale e i colleghi deputati per aver accolto la mia proposta che consentirà in tempi brevi di ripristinare le infrastrutture danneggiate e dare un minimo di sollievo agli agricoltori e agli imprenditori dei comuni belicini che hanno subito danni dalla tromba d’aria”.

Safina sull'emendamento ristori comuni trapanese - Alluvioni Sicilia 2021. Approvato emendamento redatto dai parlamentari regionali del Partito Democratico e previsto, in manovra finanziaria, il ristoro anche per i Comuni della provincia di Trapani, a seguito delle alluvioni che hanno colpito il territorio trapanese nel 2021.

“Il Governo regionale – spiega il deputato trapanese del PD, Dario Safina - ha stanziato, per il momento, 12 milioni di euro a fronte di un danno di circa cento milioni di euro per tutta la Sicilia ma è comunque un primo passo concreto che viene incontro alle esigenze di tutte quei territori che hanno subito gravi danneggiamenti per via dell'azione distruttiva delle avverse condizioni meteo”.

Una somma esigua che, appare chiaro, si può incrementare in futuro ferma restando la volontà del Governo regionale.

“Sono al lavoro, come parlamentare regionale, per l'emendamento che preveda ristori economici anche per le alluvioni dell'anno scorso”, conclude l’onorevole Safina.

200mila euro al comune di Misiliscemi per mettere in sicurezza aree gioco per i bambini - L'assemblea Regionale Siciliana ha approvato un finanziamento di 200mila euro per la messa in sicurezza di piazze, aree comunali e aree ricreative del Comune di Misiliscemi sulle quali insistono giochi per l'infanzia. Il provvedimento, inserito nel quadro della finanziaria regionale, è stato proposto dalla deputata del Movimento 5 Stelle, Cristina Ciminnisi ed accolto dal plenum dell’aula.

«Una norma – commenta la deputata regionale – nata dal confronto con la comunità misilese, studiata ed elaborata con la consapevolezza delle esigenze quotidiane di quel territorio, troppo a lungo dimenticato e abbandonato. È anche un riconoscimento ad una comunità che sta avviando con entusiasmo e pari fatica, un’autonoma attività amministrativa».

«I nostri figli – conclude Ciminnisi – fruiranno di luoghi più sicuri, di giochi accessibili e inclusivi, e potranno godere di quella normalità tanto desiderata, a lungo negata per superficiale e colpevole distrazione».

Appresa la notizia del finanziamento la presidente del consiglio comunale di Misiliscemi, Michela Di Gaetano ha commentato: «con soddisfazione accolgo la notizia dell’approvazione in Finanziaria del provvedimento pensato in sinergia con l’Onorevole Ciminnisi. Obbiettivo che abbiamo condiviso considerato che le varie zone ludiche di Misiliscemi sono ormai da anni in uno stato di assoluto degrado e necessitano di interventi importanti per il ripristino delle totali condizioni di sicurezza. Le piazze devono diventare luogo della comunità, patrimonio comune che tutti, anche i piccoli, devono poter vivere, rispettare e custodire».