I fatti del 14 Febbraio: vince il centrodestra, crollo dell'affluenza, Ucraina contro Berlusconi. 

14/02/2023 06:43:00

Vediamo i principali fatti di oggi, 14 Febbraio 2023, ed i titoli dei quotidiani.

• Alle regionali ha vinto il centrodestra. Francesco Rocca è il nuovo governatore del Lazio con il 52,2%. Attilio Fontana si riconferma governatore della Lombardia con il 54,4%. Gli avversari sono tutti sotto al 40%

• L’affluenza è crollata del 30%. A Roma solo un cittadino su tre s’è presentato alle urne

• Il governo ucraino dice che Berlusconi «bacia le mani insanguinate di Putin». Vauro – clamorosamente - gli dà ragione e dice che lo bacerebbe in bocca

• Ruby ter: la premier ritira la costituzione di parte civile contro Berlusconi. Un regalo al Cav. per convincerlo a stare buono?

• Il governo sta preparando un dl per gestire i fondi del Pnrr: più poteri a palazzo Chigi e ai ministeri, niente diritto di veto agli enti territoriali

• Mattarella ha ricevuto al Quirinale l’emiro del Qatar Al Thani

• Svolta clamorosa nel caso della donna con il Parkinson che Cappato ha portato a morire in Svizzera, Procura di Bologna ha chiesto l’archiviazione. Un varco per l’eutanasia?

• L’anarchico Cospito ha ricominciato a prendere gli integratori. Ieri pomeriggio ha mangiato uno yogurt al miele. Vuole arrivare lucido all’udienza in Cassazione del 24 febbraio, dove si deciderà sul 41 bis

• Matteo Messina Denaro ha parlato per un’ora e un quarto con i procuratori di Palermo. I verbali dell’incontro non sono stati secretati ma ancora non è dato sapere cosa ha detto

• Terremoto: i morti salgono a 40 mila, tra le macerie si trovano ancora persone vive. Tra loro anche una bimba di sei anni

• Diversi siti internet dell’Alleanza Atlantica sono stati messi fuori uso da un attacco hacker. Pare che i contatti tra il quartier generale e gli aerei militari che forniscono aiuti alle vittime del terremoto turco-siriano siano saltati. Opera dei russi di Killnet?

• Re Carlo s’è presentato in una moschea a Londra con un calzino bucato. Camilla ha licenziato due cameriere

• In Michigan gli F-16 hanno abbattuto un quarto oggetto non identificato entrato nello spazio aereo nordamericano

• A Gerusalemme 100 mila persone hanno protestato davanti alla Knesset contro la riforma della giustizia di Netanyahu

• Il regista iraniano Mohammad Rasoulof è stato rilasciato dal carcere di Evin, a Teheran. Era dentro da otto mesi per aver criticato il governo

• Domenico Virga, boss di Gangi, Palermo, è stato condannato all’ergastolo

• La Coldiretti lancia l’allarme: il Po è di nuovo in secca, un terzo dei prodotti Made in Italy destinati alla tavola sono a rischio

• A Genova Sampdoria Inter è finita 0 a 0, a Verona l’Hellas ha battuto la Salernitana per 1 a 0

• I Kansas City Chiefs hanno vinto il Super Bowl. Rihanna, incinta, è stata calata dall’alto per il suo show

Titoli

Corriere della Sera: Vittoria netta del centrodestra

la Repubblica: Urne vuote, vince Meloni

La Stampa: Urne vuote, destra pigliatutto

Il Sole 24 Ore: Arriva il Dl Pnrr, più poteri al governo / Niente diritti di veto agli enti territoriali

Avvenire: Tutto a destra, urne vuote

Il Messaggero: La Regione Lazio va a destra

Il Giornale: Effetto Fedez e C. / Sinistra asfaltata

Il Fatto: Meloni vince per abbandono degli elettori

Libero: CANTA LA DESTRA

La Verità: La sinistra vince solo a Sanremo

Il Mattino: Meloni: il governo è più forte

il Quotidiano del Sud: No all’autonomia differenziata

il manifesto: Addio alle urne

Domani: Meloni, la leader fortissima che non riesce a esercitare la leadership sugli alleati