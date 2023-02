Temporale manda in tilt Marsala. Auto dentro un tombino saltato

26/02/2023 18:28:00

La pioggia, attesa, ha mandato in tilt ancora una volta Marsala. E per fortuna il temporale si è abbattuto sulla città domenica pomeriggio, perché altrimenti i disagi sarebbero stati ancora maggiori.

Si registrano allagamenti un po' dappertutto, piove dentro il Palabellina - che ospitava un incontro di volley, sospeso - ed il Palasport. Una macchina è finita dentro un tombino saltato all'incrocio tra Via Sirtori e Corso Calatafimi, come si vede nell'immagine.

La pioggia di oggi è solo l'inizio di una settimana che porterà tante turbolenze (che sono ben accette: dovrebbe piovere per 50 giorni di fila, dicono gli esperti, per evitare il rischio siccità in Sicilia) e un abbassamento delle temperature.