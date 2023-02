Il sogno del ponte per collegare Sicilia e Tunisia

26/02/2023 04:15:00

Sognare non costa nulla. E così, mentre c'è chi propaganda la realizzazione imminente del Ponte sullo Stretto di Messina, c'è anche chi sogna un ponte tra Sicilia e Tunisia.

Si chiama TUNeIT, un ponte di 140 km che collega la penisola tunisina del Cap Bon alla Sicilia e allo stretto di Messina e che poggia su 4 isole artificiali. E' il progetto più ambizioso dell'ingegnere Enzo Siviero, vice presidente di Rmei (Réseau Méditerranéen des Ecoles d'Ingénieurs di Marsiglia) e Rettore dell'università ECampus, insignito del premio Al Idrisi nel 2015. Ingegnere soprannominato "il poeta dei ponti" per la sua predilezione poetica, che da mesi punta tutto proprio sulla possibilità di far diventare il suo ambizioso progetto realtà. Si tratta di un'opera faraonica dal costo esorbitante di 100 miliardi di euro che si basa però, sostiene Siviero, su soluzioni tecniche già esistenti che potrebbero essere realizzate davvero nel caso in cui venissero reperiti i fondi.

E ora da Tunisi, presso la sede dell'Ordine degli ingegneri tunisini, "il poeta dei ponti", insieme a numerosi partner istituzionali e non dei paesi del Mediterraneo, lancia un concorso di idee riservato a laureati e studenti in ingegneria e architettura che riguarda in questa prima fase l'isola artificiale. Ne sono previste quattro, spiega Siviero ad ANSAmed, quindi i candidati possono sbizzarrirsi sul piano dell'ingegneria civile, come costruirla e come gestirla, e su quello dell'ingegneria industriale. L'intento è infatti di farne, dice, "un luogo delle energie alternative, sostenibili, del ciclo dei rifiuti e su quello dell'architettura pura o planning, perché una di queste isole vorremmo dedicarla al resort piuttosto che ad un centro di ricerca internazionale". L'intenzione è di lanciare ogni anno un concorso di idee sui vari temi in modo da aver un piano complessivo nel giro di tre-quattro anni.