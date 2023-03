"Impara a difenderti". A Paceco un corso di autodifesa per le donne

07/03/2023 12:35:00

Le violenze le donne le devono, sempre, denunciare. Ma oggi possono avere un'arma in più, imparando a difendersi. E “Impara a difenderti” è il titolo del corso di autodifesa che sarà inaugurato domani, a Paceco, in occasione della ricorrenza dell' 8 marzo. Il corso durerà per tutto il mese di marzo. Le lezioni, patrocinate dal Comune, si svolgeranno, dalle 17 alle 18, nei locali della palestra della scuola elementare Giovanni XXIII. Qui il maestro Francesco Asta , illustrerà le tecniche di difesa contro le aggressioni.

Asta è cintura nera 4' Dan, maestro di Street Fighting, cintura nera primo Dan di Kick boxing e per tre volte è stato campione mondiale nella Security Self Defence con il Team Sicilia del responsabile regionale Cesare Belluardo. Al corso possono partecipare tutte le donne dai 15 anni in sù.

Le lezioni si terranno nelle giornate di lunedì, giovedì e venerdì.