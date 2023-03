Trapani, ecco l'itinerario della Processione dei Misteri

20/03/2023 12:00:00

E' ufficiale, la processione dei Misteri di Trapani ha il suo itinerario 2023.

L'evento religioso più importante della provicia di Trapani e della Sicilia occidentale, si terrà Venerdì Santo, 7 aprile e prevede le seguenti tappe:

Uscita dei Sacri Gruppi ore 14:00 Chiesa Anime Sante del Purgatorio,

Via Gen. Domenico Giglio, Corso Vittorio Emanuele,

Via Torrearsa, Piazza Saturno,

Piazza Scarlatti,

Piazza Sant’Agostino, Corso Italia, Via XXX Gennaio,

Via Osorio, Via Spalti, Via V.zo Bellini, Via A.Scontrino,

Via Marino Torre, Via Vito Sorba, Via G.B Fardella (Lato Nord),

Piazza Vittorio Emanuele.

SOSTA

Piazza Vittorio Emanuele (Ripartenza),

Viale Regina Margherita, Piazza Vitt.Veneto, Piazza Municipio,

Via Garibaldi, Via Libertà, Via Eliodoro Lombardi,

Via Generale Enrico Fardella, Via San Francesco D’Assisi, Via Barlotta,

Via Giacomo Tartaglia, Viale Duca D’aosta, Via Cristoforo Colombo,

Via G.nni Da Procida, Via Silva,

Piazza Vittime Motonave Maria Stella,

Via dei Piloti, Largo delle Ninfe, Via Carolina, Piaza Gen.Scio,

Corso Vittorio Emanuele, Via dei Tintori, Via Nunzio Nasi,

Via Gen.Domenico Giglio, Piazza Purgatorio,

Chiesa Anime Sante del Purgatorio –

ENTRATA primo gruppo ore 8:00.