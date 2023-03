I fatti del 21 Marzo: Xi a Mosca, proteste a Parigi, Credit Suisse è salva

21/03/2023 06:58:00

Vediamo insieme le notizie principali di oggi, 21 Marzo 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Xi è arrivato a Mosca per una visita storica, che durerà tre giorni. Accoglienza trionfale. Bilaterale durato 4 ore e mezza. I due leader criticano gli Stati Uniti: «Non può essere un solo Paese a dominare il mondo»

• Gli americani fanno sapere che il piano di pace di Xi non è credibile, che hanno le prove per accusare Putin di crimini di guerra e che invieranno a Kiev armi per altri 350 milioni di dollari

• I servizi segreti greci hanno scoperto che Maria Tsalla, affascinante trentenne arrivata ad Atene dal Brasile nel 2018, in realtà era una spia russa sotto copertura

• Il governo francese non è caduto, la mozione di sfiducia non passa per soli 9 voti, la riforma sulle pensioni è legge. Alcuni deputati hanno presentato la richiesta di un referendum, altri hanno chiesto a Macron, per evitare violenze, di non promulgare la legge

• A Parigi è stata una notte di rabbia, incendi e cariche: 142 persone sono state arrestate

• Credit Suisse è salva, le borse risalgono. Ma tutti criticano gli svizzeri, che hanno salvato gli azionisti a dispetto degli obbligazionisti. Sui mercati la turbolenza permane, molti fondi vogliono fare causa al governo

• La Meloni facendo di tutto per convincere gli europei ad aiutarla sul tema migranti e gli americani a non permettere che la Tunisia vada in bancarotta (in caso contrario, partirebbe l’esodo verso l’Italia)

• Il deputato Zan ha presentato un nuovo ddl. Prevede: matrimonio egalitario, adozioni per single e gay, nuove norme sull’utero in affitto

• Giorgia Meloni vuole sorprendere tutti sulle nomine, ha assoldato alcune società di cacciatori di teste per individuare candidati a sorpresa

• Il rigassificatore di Piombino entrerà in funzione a metà maggio. Il governo vuole acquistarne altri due

• Il dissalatore a uso potabile più grande d’Italia verrà costruito alle porte di Taranto, sarà funzionante entro il 2026

• A Napoli un ragazzo di 18 anni che stava passando la serata con gli amici è stato ammazzato a colpi di pistola per una scarpa macchiata

• Rupert Murdoch, 92 anni, è pronto a sposare la nuova compagna, Ann Lesley Smith, di anni 66. Le nozze si celebreranno entro l’estate

• Harry e Meghan non sono stati invitati al Met Gala di New York. Anna Wintour non ce li vuole. Lei, delusissima, avrebbe fatto una scenata al marito

• In California un signore ha chiesto a Gpt-4 di fargli guadagnare il maggior numero di soldi nel minor tempo possibile, il software ha messo in piedi da solo un blog per pubblicizzare servizi e prodotti. In due giorni la cassa è passata da 100 a 1.378 dollari

• Dopo dieci anni Jeremy Scott lascia Moschino. La direzione creativa per ora sarà affidata all’ufficio stile

• Venerdì scorso Iuri Lapicus, campione italiano di arti marziali miste, è finito in ospedale dopo un incidente con la moto. Morto ieri dopo tre giorni di coma. Aveva 27 anni

Titoli

Corriere della Sera: Xi-Putin, gelo degli Usa

la Repubblica: «La priorità è il Pnrr»

La Stampa: Allarme dell’Europa sui ritardi del Pnrr

Il Sole 24 Ore: Credit Suisse, svizzeri sotto accusa / Pioggia di ricorsi degli obbligazionisti

Avvenire: Prove di un piano

Il Messaggero: Bollette, basta aiuti per tutti

Il Giornale: Emergenza migranti, la Ue (forse) si sveglia

Leggo: Italia, si nasce sempre meno

Il Fatto: Putin apre al piano Xi e Biden ordina a Kiev: «Niente tregua»

Libero: Sinistra folle / Basta usare i bambini

La Verità: Le chat al ministero sui vaccini: presi in giro, contratti capestro

Il Mattino: Napoli, ucciso per caso

il Quotidiano del Sud: Italia luogo di certezza della nuova Europa

Domani: Ultimo avviso dell’Onu sul clima / La transizione va fatta adesso