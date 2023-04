I fatti del 5 Aprile: 34 capi di imputazione per Trump, Finlandia nella Nato, cala il prezzo del gas

05/04/2023 06:53:00

Vediamo insieme i principali fatti e le notizie di oggi, 5 Aprile 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei giornali.

• Donald Trump si dichiara «non colpevole». I 34 capi di accusa sono più gravi del previsto, l’ex presidente rischia una condanna a 136 anni di carcere

• Subito dopo l’udienza, The Donald è tornato in Florida, dove ha tenuto una conferenza stampa: «Il mio unico crimine è stato difendere l’America

• Dopo la decisione dell’Opec+ di tagliare la produzione di petrolio, il Brent torna ai livelli di inizio marzo, prima della crisi delle banche. Un punto per Putin, ma Biden minimizza

• La Finlandia è ufficialmente parte della Nato. La bandiera finlandese sventola sulla sede dell’Alleanza a Bruxelles. Mosca parla di «una minaccia alla sicurezza della Russia» e si dice pronta ad adottare contromisure

• Darya Trepova sostiene di aver dovuto consegnare la statua bomba a Tatarsky per essere assunta in una testata giornalistica ucraina. Rischia fino 20 anni

• Artem Uss, l’imprenditore russo evaso dagli arresti domiciliari a Milano 3, ha detto di essere tornato in Russia

• In risposta alla visita della presidente taiwanese Tsai Ing-wen negli Usa, la Cina ha inviato attorno all’isola di Taiwan tre navi da guerra e una ventina di aerei militari

• Le bollette del gas per il mercato tutelato calano del 13%, ma l’unione consumatori è preoccupata: senza i bonus restano alte

• Barbara Floridia, 5 Stelle, è la nuova presidente della Vigilanza Rai. Le sue vice sono Maria Elena Boschi, Terzo Polo, e Augusta Montaruli, FdI

• Soumahoro, chiuse le indagini su moglie, suocera e cognato indagati per false fatture

• Pare che De Benedetti non sia soddisfatto dei conti del Domani, si parla di una trattativa in corso per cedere quote al boss dell’acciaio Giovanni Arvedi

• La mamma di Ariano Polesine sarebbe stata uccisa da uno dei suoi figli. Avrebbero messo le mani su un’arma incustodita e, giocando, le avrebbero sparato

• Il partito comunista ha nominato monsignor Shen Bin nuovo vescovo di Shanghai. A Roma sono venuti a saperlo solo dalla stampa

• Oggi l’incontro di oggi tra garante della Privacy e OpenAI, la società che gestisce Chat Gpt, per riaprire la piattaforma

• La Hbo vuole lanciare una serie tivù su Harry Potter in sette stagioni. Una per ogni libro

• Per la prima volta un film di 007 potrebbe essere diretto da una regista donna

• Juve-Inter di Coppa-Italia è finita 1 a 1. Al fischio finale, la partita è quasi degenerata in rissa. Cuadrado, Handanovic e Lukaku sono stati espulsi

• La questura di Napoli ha eseguito due arresti e ha emesso un Daspo di 5 anni dopo la rissa di domenica in curva B al Maradona

Titoli

Corriere della Sera: Trump a processo, ecco le accuse

la Repubblica: «Trump, il cospiratore»

La Stampa: Trump, il cospiratore

Il Sole 24 Ore: Appalti, rischio di esclusione delle gare se scatta la richiesta di rinvio a giudizio

Avvenire: Su migranti e Pnrr governo in affanno

Il Messaggero: Gas, la bolletta torna normale

Il Giornale: Occhio, restano tutti qui

Il Fatto: La Sicilia sforna 316 poltrone / Ha pure l’addestratore di cani

Libero: Ne arrivano 400 mila: piano anti-sbarchi

La Verità: L’Europa prepara il via libera al modello vaccini permanenti

Il Mattino: Ira De Laurentiis: «Tifosi? No, delinquenti»

il Quotidiano del Sud: Pnrr, in campo Eni, Enel, Snam, Terna

il manifesto: L’inarrestabile

Domani: La guerra del governo contro gli attivisti del clima è cominciata