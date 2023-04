07/04/2023 22:05:00

Bimba di un anno ingerisce marijuana, soccorsa in ospedale a Palermo. Ricoverata la sua vita non è in pericolo, perquisizione a casa genitori

Una bimba di un anno è arrivata all'ospedale dei Bambini di Palermo portata dai genitori dopo aver ingerito marijuana. La piccola curata dai medici non è in pericolo di vita. Gli esami hanno confermato che aveva ingerito cannabinoidi. I genitori non hanno saputo spiegare l'accaduto. I sanitari hanno contattato le forze dell'ordine e la procura per i minorenni. Sono in corso indagini e perquisizioni in casa dei genitori della piccola. Le indagini sono condotte dalla polizia, coordinate dalla procura per i minorenni. Dall'inizio dell'anno è il 20esimo caso di bimbi arrivati al pronto soccorso con un overdose da droga di cui solo in Sicilia due i casi di bimbi intossicati dalla droga arrivati nello stesso ospedale palermitano, lo scorso febbraio.