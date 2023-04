I fatti del 7 Aprile 2023: Berlusconi e la leucemia, un commissario per la siccità

07/04/2023 07:11:00

Vediamo insieme le principali notizie di oggi, 7 Aprile 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Berlusconi soffre da tempo di leucemia cronica, le sue condizioni di salute si sono aggravate con una polmonite. Al momento è stabile ma resta in terapia intensiva. Ieri, durante il Cdm, ha telefonato a Meloni e Salvini

• Il Consiglio dei ministri ha approvato il dl sulle assunzioni nella pubblica amministrazione e al dl Siccità: ci sarà un commissario straordinario

• Patto di stabilità, la Germania chiede regole rigide per gli Stati con un debito alto, come l’Italia

• Primo via libera al decreto Pnrr. Il provvedimento è stato licenziato dalla commissione Bilancio di Palazzo Madama, approderà in Aula il 12 aprile

• Xi ha detto a Macron e Ursula che ha intenzione di chiamare Zelens’kyj, ma solo quando lo riterrà opportuno

• Bakhmut non è stata conquistata. Lo conferma anche il capo della Wagner Evgenij Prigožin

• Madonna di Trevignano, le lacrime sono compatibili con sangue di maiale

• Una fitta pioggia di razzi partita dal Libano è caduta su Israele, due persone sono rimaste ferite. Era da 17 anni che non si vedeva un attacco così massiccio. Nella notte, la Striscia di Gaza è stata bombardata

• Nuova giornata di sciopero in Francia contro la riforma delle pensioni. Secondo i sindacati sono scese in piazza due milioni di persone, secondo il governo erano 570 mila. Tensioni e scontri soprattutto a Parigi. I rivoltosi hanno dato alle fiamme il ristorante preferito di Macron

• Qatargate, Pier Antonio Panzeri, pentito, è uscito dal carcere. Ora è ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Restano dietro le sbarre Eva Kaili e Marc Tarabella

• In vista dell’udienza del 18 aprile Cospito s’è concesso un brodino con il parmigiano

• Il Domani cambia direttore. Stefano Feltri lascia il posto al suo vice Emanuele Fittipaldi

• Fabrizio Corona si candida come assessore ai Servizi sociali a Catania. È in a sostegno del candidato sindaco Giuseppe Lipera

Titoli

Corriere della Sera: «Berlusconi reagisce alle cure»

la Repubblica: Al capezzale di Berlusconi

La Stampa: «Tutti gli Stati tutelino i figli di coppie gay»

Il Sole 24 Ore: Partite Iva, 1,2 milioni di contribuenti già pronti per il concordato preventivo

Avvenire: Francesco: «I sacerdoti portino armonia»

Il Messaggero: «Più tecnici e potenziamo la Pa»

Il Giornale: «IO NON MOLLO»

Leggo: Berlusconi combatte la leucemia

Il Fatto: Ursula e Macron da Xi / Meloni non pervenuta

Libero: La verità su Silvio

La Verità: Il Pnrr dà milionate ai morti e non sappiamo quanto ci costa

Il Mattino: La battaglia di Berlusconi

il Quotidiano del Sud: Il rischio di recessione da profitti dei ricchi

il manifesto: Morra cinese

Domani: Il tramonto di Berlusconi segna la fine di Forza Italia