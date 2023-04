Marsala, rubate ostie consacrate e oggetti liturgici dalla Chiesa di San Giovanni 

08/04/2023 14:36:00

Hanno rubato le ostie consacrate per la messa e tutti gli oggetti in metallo della liturgia e sono andati via.

Questa notte, Venerdì Santo, ignoti hanno forzato la porta laterale della Chiesa di San Giovanni al Boeo di Marsala e hanno commesso questo atto sacrilego impossessandosi delle ostie e degli oggetti necessari per dire messa.

Padre Francesco Fiorino ha già avvisato le forze dell"ordine per sporgere regolare denuncia per quanto accaduto.

"Nonostante il furto e la profanazione dell'Eucarestia, domani, Pasqua di Risurrezione, alle ore 10.30 celebreremo la Messa nella Chiesa di San Giovanni Battista al Boeo di Marsala - le parole di padre Fiorino -. Il Signore Gesù converta i cuori di individui confusi e maligni".