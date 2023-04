Alcamo, fuori uso in ospedale il macchinario per l'osteoporosi

09/04/2023 12:54:00

Fuori uso all'Ospedale Santo Vito e Santo Spirito di Alcamo il macchinario della densitometria ossea, esame che consente di rilevare la densità minerale delle ossa e attraverso questa analisi il medico può diagnosticare l'eventuale presenza o meno di patologie come l'osteoporosi.

L'apparecchiatura che si trova nel reparto di radiologia dell'ospedale Alcamese, ogni giorno era in grado di effettuare anche dieci esami al giorno a pazienti provenienti da tutta la provincia e anche dai comuni del palermitano, soprattutto donne in menopausa. La macchina si è irrimediabilmente guastata e l'unico modo per tornare a rimettere in funzione il servizio è quello di comprarla nuova, il costo è di circa 80 mila euro.

Già a Marzo del 2020 un guasto l'aveva bloccata per un anno e allora fu necessario l'intervento ad Alcamo dei tecnici, provenienti da Roma, dove ha sede la Hologic, l'azienda americana che produce l'apparecchiatura. Adesso l'ufficio tecnico dell'ASP dovrà attivare le procedure di acquisto che non saranno gestite dall'assessorato regionale alla Salute, ma dalla Consip, la centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana che fa capo al Ministero dell'Economia.

Si prevedono tempi lunghi per rimpiazzare il macchinario dell'ospedale, il secondo in una struttura pubblica assieme a quello che è in funzione nell'ospedale di Marsala. Ci sono poi tre medici convenzionati sempre a Marsala che effettuano questo servizio. Il costo a pagamento di una visita è di circa 50/ 60 euro. Per il momento le liste d'attesa si prolungano e chi ha necessità di fare presto una diagnosi, dovrà rivolgersi al privato.