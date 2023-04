L'appello di Don Francesco Fiorino per aiutare una famiglia marsalese

09/04/2023 07:00:00

Un appello per una famiglia Marsalese è quello di don Francesco Fiorino, direttore dell'Opera Mons. Gioacchino Di Leo. Una famiglia marsalese costituita da due adulti e tra minori si trova in estrema difficoltà economiche e ha necessità di tutto in casa, anche di mobili ed elettrodomestici essenziali. Questo l'appello:

"Care e cari marsalesi, concittadini, vengo a voi per ricordarci vicendevolmente che la Passione di Gesù continua ancora in chi soffre, in chi è perseguitato e offeso, in chi vive nel bisogno materiale e nelle difficoltà. Poco fa ho incontrato una famiglia marsalese (tre minori e due adulti) che mancano di tutti i mobili essenziali (camerette per i bambini, camera da letto, cucina, divano, tavoli e sedie, frigo). Dormono insieme in un letto. Non hanno un piccolo armadio dove riporre i propri pochi vestiti.

La Passione di Gesù ci insegna che solo l'amore concreto e generoso il nostro Salvatore desidera in risposta a Lui che è l'Amore infinito e fedele per tutti.

Mi appello alla nostra coscienza di cristiani e di persone di cuore per dare una mano al più presto a questa famiglia. Grazie per quello che ognuno di potrà fare per venire loro in aiuto. Fatevi sentire al 393.9114018 o contattatemi personalmente. Daremo resoconto delle vostre donazioni".

Don Francesco Fiorino

direttore Opera Mons. Gioacchino Di Leo ODV