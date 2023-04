10/04/2023 15:00:00

Erbacce, un tubo di plastica rotto, usato in passato come grondaia e lasciato in mezzo ai viali, e poi rami di alberi secchi abbandonati lungo il percorso che fanno i cittadini per raggiungere i propri cari defunti.

Sono queste le condizioni di abbandono in cui si trova il cimitero di Marsala. La cosa che più dispiace è vedere l'erba alta tra le tombe a terra e in alcuni casi riesce pure a coprirle.

Ma che fine ha fatto la manutenzione ordinaria, com'è possibile che si fanno le pulizie e si dà un minimo di decoro al cimitero comunale solo in occasione della commemorazione dei defunti? Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it.