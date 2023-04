Custonaci, 3700 euro per un video promozionale di dieci minuti

10/04/2023 11:23:00

Si avvicinano le elezioni di fine Maggio, che coinvolgeranno metà dei Comuni della provincia di Trapani. Ed è bene, pertanto, guardare ai provvedimenti dei Sindaci uscenti, magari alla ricerca di consensi dell'ultim'ora. Si aggiustano buche stradali in attesa da anni, si elargiscono contributi per tutti, si sbloccano opere pubbliche che erano ferme. Dovrebbe essere, insomma, sempre campagna elettorale.

Tra le spese promozionali last minute, c'è ad esempio quella del Sindaco Morfino (che non si ricandida) a Custonaci: con determina del 31 Marzo scorso il Comune ha deciso di impegnare 3782 euro, in favore della Bw&B srl per la pubblicazione nel sito piccolagrandeitalia.tv di un reportage di dieci minuti dieci "con riprese ed immagini del territorio comunale". Tutto nasce per "promuovere e valorizzare e far conoscere tutte le potenzialità e le risorse".

Si esalta molto il modello di questo format (in realtà non è originale, ormai lo fanno tutti): "Piccola Grande Italia” è il format televisivo dedicato ai borghi e alle città che,

molto spesso, sfuggono ai grandi flussi turistici ma che fanno del territorio nazionale un posto unico e apprezzato in tutto il mondo., attraverso l’esaltazione delle diversità, la riproposizione delle tradizioni, la valorizzazione delle espressioni, anche le più remote o apparentemente insignificanti, della cultura locale".